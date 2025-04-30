ТАСС: ВСУ строят в Сумах несколько линий обороны

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Украинские войска выстраивают в Сумах несколько линий обороны. Этим поделились в российских силовых структурах для ТАСС.
«В настоящее время противник выстраивает несколько линий обороны, а областной центр готовятся превратить в очередную «фортецию», — рассказал агентству собеседник.
К тому же силовые структуры поделились тем, что ВСУ в характерной для себе манере при попытке вести оборону стягивают живую силу для «бессмысленных «мясных штурмов».
Ранее стало известно о работе украинской армии над созданием фортификационных сооружений о всех тыловых районах Сумской области.
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Иван Мусатов