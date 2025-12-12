ТАСС: ВСУ в Харьковской области бегут с позиций после приказа идти на передовую
Большинство военнослужащих бригады ВСУ в Харьковской области после приказа на выдвижение в зону боев самовольно оставляют позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
На харьковском направлении украинское командование предпринимает усилия по привлечению подразделений 72-й отдельной механизированной бригады к обороне. Однако после получения приказа на перемещение в зону боевых действий значительная часть этих подразделений самовольно покидает свои позиции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: