ТАСС: ВСУ в Харьковской области бегут с позиций после приказа идти на передовую

12 декабря 2025, 09:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Большинство военнослужащих бригады ВСУ в Харьковской области после приказа на выдвижение в зону боев самовольно оставляют позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.