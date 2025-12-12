Последствия удара дрона по жилому дому в Твери попали на видео
Около четырех человек пострадали в результате удара беспилотника по жилому дому в Твери. Кадры первых минут после атаки опубликовал Телеграм-канал SHOT.
На них видны мощное пламя в квартире, куда залетел дрон, и десятки оконных рам, выбитых в результате взрыва.
«Почувствовали сильную вибрацию, очень сильную, собственно, от неё и проснулись. И следом взрыв. Прилетело в первый этаж соседнего многоквартирного дома», — рассказала местная жительница.Соседи помогали друг другу эвакуироваться и самостоятельно тушили пожар до прибытия специалистов МЧС. Официальная информация о пострадавших не поступала.
Ранее канал сообщил о попадании беспилотника в жилой дом в Твери.