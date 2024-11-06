Брошенные тела девяти боевиков ВСУ обнаружили в районе Любимовки Курской области

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Брошенные сослуживцами тела девяти боевиков ВСУ обнаружили в районе Любимовки Курской области, один из них был одет в российскую форму с украинскими шевронами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Обнаружили наши бойцы по мере продвижения тела девятерых боевиков ВСУ. Они были ликвидированы ранее в ходе боев. На одном из них была форма российская, а на ней — украинские шевроны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что украинские боевики не стали забирать тела своих сослуживцев.
Накануне сообщалось, что в Курской области уничтожили 15 украинских боевиков при отражении атаки. Уточняется, что российские военнослужащие предлагали бойцам ВСУ сдаться в плен. По данным силовиков, они этого делать не захотели.
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