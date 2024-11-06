Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ

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Штурмовики на самолетах Су-25 ликвидировали замаскированную бронированную технику и солдат украинской армии в приграничных районах Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу украинских подразделений в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — сказано в сообщении.В оборонном ведомстве добавили, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава исполнили регламентные работы по обслуживанию воздушных судов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что в Константиновке много раненых колумбийских наёмников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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