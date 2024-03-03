Тела погибших при крушении Ил-76 ВСУ могут передать Киеву в ближайшее время

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Тела украинцев, погибших при крушении военного самолёта Ил-76, могут передать Киеву в ближайшее время, об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с «РИА Новости».
«Были контакты, мы с ним разговаривали 29 февраля. Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы», - сообщила Москалькова.
Читайте также:
Экспертиза установила, что Ил-76 сбила ракета ПВО западного производства
Россия призвала СБ ООН осудить уничтожение Ил-76 украинскими войсками
СК: Сбитый российский самолет Ил-76 подвергся зенитной ракетной атаке с Украины
Евгения Парфентьева