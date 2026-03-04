ВСУ атаковали дронами–камикадзе электропоезд в брянском поселке Суземка
В Брянской области украинские беспилотники-камикадзе атаковали электропоезд в посёлке Суземка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате атаки ВСУ оказалась повреждена кабина машиниста, однако никто из людей не пострадал. Движение поездов не нарушено. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 4 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил о пяти мирным жителях, пострадавших в результате налета БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
