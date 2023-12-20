Телефон спас военного от пули снайпера ВСУ

В зоне специальной военной операции ликвидировали американского наемника Итана Хантера Хертвека. Он активно пропагандировал негативное отношение к российским бойцам и доказывал свое превосходство над ними в своих соцсетях. Об этом сообщает агентство TrackANaziMerc, которое специализируется на поиске пропавших, ушедших и погибших иностранных наемников на территории Украины