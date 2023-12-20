Телефон спас военного от пули снайпера ВСУ

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Российский военный спасся от выстрела украинского снайпера.
Пулю остановил смартфон, который лежал в кармане рядом с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал «Работайте, братья!».
Известно, что пуля прошла между пластин бронежилета и застряла в смартфоне. Солдат отделался легким ранением.
Ранее сообщалось, что пленный украинский военный Олег Белоусов рассказал, что ВСУ ещё до начала российской СВО прицельно обстреливала село в Донбассе, открывая по нему шквальный огонь. Об этом пишет РИА Новости.
Организованное военное сопротивление Украины может закончиться весной 2024 года. Такой прогноз сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пишут РИА Новости.
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Известно, что пуля прошла между пластин бронежилета и застряла в смартфоне. Солдат отделался легким ранением.
Организованное военное сопротивление Украины может закончиться весной 2024 года. Такой прогноз сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пишут РИА Новости.
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Мария Фирсова