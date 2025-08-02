«Они ближе»: Трамп предупредил о продвижении атомных подлодок в сторону России

02 августа 2025, 05:00

Трамп объявил, что две направленные им атомные подлодки теперь ближе к России

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Две атомные подводные лодки США, ранее направленные в «соответствующие регионы», теперь находятся ближе к территории России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.





Напомним, что Трамп объяснил решение о направлении атомных подводных лодок в «соответствующие регионы» необходимостью «защиты» американских граждан. Он заявил журналистам, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вынудил его пойти на такой шаг своими «угрозами». При этом еще в понедельник бывший президент РФ сказал, что игрой ультиматумов Трамп ведет к войне.



Теперь же американский лидер поделился новостью о продвижении своих атомных подлодок.





«Они ближе к России», — сказал Трамп.