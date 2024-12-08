Трамп заявил о готовности Украины к сделке с Россией

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулиировании конфликта. Он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров.
Об этом американский лидер, пока ещё не вступивший в должность, написал в своей социальной сети Truth Social. По его словам, необходимо срочно прекратить огонь и «остановить безумие». Похожее выражение Трамп употребил во время недавней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда заявил, что в последнее время «мир немного сошёл с ума».
Как свидетельствуют результаты свежего опроса Института Рональда Рейгана, 59% американцев поддерживают начало Украиной мирных переговоров ценой уступки территорий. Относительное большинство (41%) считает, что в настоящее время Россия выигрывает войну (45% среди избирателей Трампа). 24% считают, что выигрывает Украина (29% среди сторонников Харрис, 21% — Трампа). 22% полагают, что ни одна из сторон не выигрывает.
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Александр Бойцов