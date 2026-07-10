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Над Ростовской областью сбили больше 30 БПЛА ВСУ

Губернатор Слюсарь: над Ростовской областью сбили 35 БПЛА ВСУ
Фото: istockphoto/Terry Papoulias

В ночь на 10 июля над Ростовской областью силами ПВО уничтожили более 35 украинских беспилотников. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.



По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет, однако на земле зафиксировали разрушения и пожары. В селе Кагальник обломки сбитого дрона упали на административное здание, вызвав возгорание. В настоящий момент пожар полностью потушили.

В городе Азове огонь охватил два резервуарных парка с нефтепродуктами. На месте продолжают работать экстренные службы, ведется активная борьба с пламенем, добавил глава региона.

Ранее силы ПВО сбили более 430 БПЛА на подлёте к Москве. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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