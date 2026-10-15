«Тем хуже для реальности»: Ведущий Первого канала оценил недавние заявления Зеленского

15 октября 2026, 13:16

Журналист Осташко высказался о недавних заявлениях Зеленского

Владимир Зеленский

Ведущий Первого канала и главный редактор «Политической России» Руслан Осташко прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского в интервью западным СМИ. Информация приводится 15 октября.





По словам Осташко, в ходе беседы с иностранными журналистами Зеленский заявил, что чувствует себя преданным, посетовал на потерю «сильного партнёра», а также начал рассуждать о том, кто находится на правильной стороне истории. Спикера цитирует RT.





«Зеленский окончательно потерял связь с реальностью и живёт в вымышленном мире, где ему все должны просто по факту его существования», — подчеркнул журналист, отметив, что глава киевского режима пребывает в искажённой реальности, где он всегда прав, а при обратном свидетельстве фактов «тем хуже для реальности».