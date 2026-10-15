«Тем хуже для реальности»: Ведущий Первого канала оценил недавние заявления Зеленского
Журналист Осташко высказался о недавних заявлениях Зеленского
Ведущий Первого канала и главный редактор «Политической России» Руслан Осташко прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского в интервью западным СМИ. Информация приводится 15 октября.
По словам Осташко, в ходе беседы с иностранными журналистами Зеленский заявил, что чувствует себя преданным, посетовал на потерю «сильного партнёра», а также начал рассуждать о том, кто находится на правильной стороне истории. Спикера цитирует RT.
«Зеленский окончательно потерял связь с реальностью и живёт в вымышленном мире, где ему все должны просто по факту его существования», — подчеркнул журналист, отметив, что глава киевского режима пребывает в искажённой реальности, где он всегда прав, а при обратном свидетельстве фактов «тем хуже для реальности».Осташко также отметил, что международная политика устроена несколько сложнее, чем стендап перед благодарной публикой. По его словам, Вашингтон не обязан бесконечно оплачивать чужие решения только потому, что Банковая объявила их исторически правильными.