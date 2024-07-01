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Повар с Белгородчины печёт по 500 пирожков ежедневно для бойцов СВО

01 июля 2024, 15:38
Фото: iStock/Pawel Kacperek

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Повар Валентина Павленко из села Головчино Белгородской области готовит для бойцов СВО, ежедневно выпекая по 500 пирожков.
Отмечается, что женщине в этом добром деле помогают односельчанки. Готовую выпечку они передают волонтёрам, а те развозят её бойцам.

«Они вдали от дома. Питание у них есть, но бойцы и сами говорят, что пирожки наши как привет из дома. Я пошла к ним, угостила, их слова благодарности меня замотивировали, и на следующий день я снова замесила тесто. Через наше село нередко проезжают военные, мы живём недалеко от границы. Когда мы привозим пирожки, они говорят: «Домом пахнет, аж жалко есть», — поделилась в беседе с RT Валентина.



Поддерживают участников специальной военной операции и постояльцы Дома ветеранов сцены на Петровском острове в Санкт-Петербурге.

«У нас есть акция – в день, когда мы получаем пенсию, все бросают денежку в специальный ящик. Мы собираем деньги для наших бойцов», – рассказала в беседе с «Петербургским дневником» актриса Татьяна Кабанова.

Ранее штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующие в составе войсковой группировки «Юг», эвакуировали из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром группу мирных жителей из семи человек. Люди два месяца прятались в подвале сгоревшего дома.

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Welt: Украине до конца года нужно мобилизовать 200 тысяч мужчин
01 июля 2024, 16:28

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

До конца года Киев должен призвать на военную службу не менее 200 тысяч новобранцев. Только это позволит покрыть потери и создать более-менее укомплектованные новые бригады.
Об этом пишет немецкое издание Die Welt. Кроме того, по словам авторов публикации, Украине каждые три месяца необходимо мобилизовывать не менее 50 тысяч мужчин. Ужесточение закона о мобилизации должно способствовать привлечению на военную службу дополнительных кадров.

В прочем, даже в самих ВСУ сомневаются в эффективности насильственных методов мобилизации. Так, командир подразделения аэроразведки «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди с позывным Мадьяр считает, что пополнить ряды украинской армии и решить проблему нехватки личного состава, загоняя в армию людей силой, не удастся.

«Вряд ли удастся качественно улучшить проблему нехватки личного состава в армии, загоняя туда силой тех, кого поймали у берега Тисы, условно говоря, в тайнике или в юбке», — заявил украинский военный.

Он пояснил, что война становится всё более технологичной. Без наличия необходимых компетенций солдат просто не способен будет эффективно воевать и быстро станет просто «грузом 200», заключил военнослужащий ВСУ.

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#война
#всу
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Армия России освободила Степовую Новоселовку под Харьковом и Новопокровское в ДНР
МО: ВС РФ взяли Степовую Новоселовку под Харьковом и Новопокровское в ДНР
01 июля 2024, 14:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы РФ освободили два села в зоне СВО. По данным Минобороны на 1 июля, под контроль группировки войск «Запад» перешло село Степовая Новоселовка в Харьковской области, группировка «Центр» взяла Новопокровское в ДНР.
Как отметили в МО, тем самым российская армия заняла более выгодные рубежи и улучшила тактическое положение. Вместе с тем группировки войск «Север», «Восток» и «Юг» усилили свое положение и разбили силы противника в районе ряда сел.

Также недавно минометный расчет «Василек» уничтожил опорный пункт ВСУ недалеко от Работино. Минобороны показало видео ударов осколочно-фугасными снарядами. Как отметил старший наводчик с позывным «Боцман», таким образом противнику не дают производить ротации и мешают поставкам продуктов и боеприпасов.

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#харьковская область
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Рогов назвал условия для обрушения фронта
Рогов: Россия предлагает бойцам ВСУ фильтрационные лагеря и восстановление прав
01 июля 2024, 14:23

Фото: Фото: iStock/SergeyVButorin

Россия готова предоставить условия по восстановлению прав для украинцев, которые попали в ряды ВСУ из-за жестокой мобилизации.
При этом член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» сказал, что никаких принципиальных изменений на участках фронта нет.

«Идет тяжелая работа по освобождению Южнорусских земель, инициатива в руках наших ребят, это очевидно. Но сказать, что сегодня или завтра что-то произойдет, сказать про обрушение фронта нельзя», — сообщил военэксперт.

Рогов рассказал о том, что важно сделать для обрушения фронта.

«Главное направление по обрушению фронта — это выработка алгоритма, по которому загнанные насильно по мобилизации ВСУ граждане Украины могли бы переходить на мирную сторону с четким видением будущего. Мы им предлагаем сохранение жизни, проверки, фильтрационные лагеря и восстановление прав как части русского народа. Об этом говорит наш президент, что мы один народ. Нам необходима выработка правил, по которой эти люди будут быстро возвращаться к нормальной жизни», — заявил собеседник.

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«Ухватиться за воздух»: Зачем Зеленский заявил, что желает переговоров с РФ
Военэксперт Рогов: Зеленский добивается переговоров с РФ перед выборами в США
01 июля 2024, 13:56

Часть вопросов с РФ может быть урегулирована в формате диалога, и такой документ может быть подготовлен довольно быстро, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.
«Безусловно, война не закончится так, чтобы мы завтра все были счастливы, так оно быстро не делается. Однако может быть быстро подготовлен документ, в котором часть вопросов решается уже не пулями, а решается тем или иным форматом диалога», — сообщил он на видеозаписи интервью, размещенной на его странице в YouТube.

Член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» сказал, что все заявления и действия президента Украины Зеленского противоречат его же правилам и законам.

«Заявление Зеленского о готовящемся плане урегулирования конфликта — это не что иное, как попытка ухватиться за воздух тонущего политического негодяя, который прекрасно понимает, что его политический конец все ближе. То есть он запретил переговоры с Россией, а сам о них говорит», — сообщил эксперт.

Также Рогов отметил, что Зеленский делает вид, что у него все замечательно, активно пропагандируя это через СМИ и другие источники.

«Вся его информационная обслуга заявила о необходимости переговоров, о том, что режим Зеленского уже победил, так как Киев по-прежнему столица, и большая часть левого берега под его контролем на постукраинском пространстве, что он якобы не допустил разрушения Украины, что есть шанс попасть в НАТО, ЕС и так далее. Эти все заявление звучат странно. Они попадают под действия тех правил, которые сам Зеленский установил, и он должен после этих слов сесть в тюрьму, но понятно, что сам себя он не посадит, и у него, как он сам думает, все замечательно», — объяснил эксперт.

По словам собеседника, «война до последнего украинца», усилившаяся мобилизация — это подтверждение того, что выигрывает тот, у кого остается столица, большинство территорий и хоть какой-то кусочек выхода к морю.

Рогов рассказал, что задача Украины начать мирные переговоры с Россией связана с американскими выборами.
«Зеленский кидает максимум сил, чтобы в августе-сентябре устроить контратаки. Потому что именно к американским выборам перед ним стоит задача начать мирные переговоры для того, чтобы Байден смог предъявить избирателям, что все чудесно, что они добиваются мира, что процесс идет. Именно перед этим необходимо будет зафиксировать максимум контроля над территориями, даже если там ради нескольких километров нужно положить тысячи граждан Украины, он, не задумавшись, это сделает», — сказал эксперт.

Он добавил, что концепция Зеленского ясна: делать максимальный рывок любыми силами, не считаясь с потерями, и к началу переговоров, которые должны начаться к выборам США, зафиксировать больший контроль над постукраинским пространством.

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«Наши «глаза»: как бойцы ВС РФ уничтожили опорник ВСУ в зоне СВО — видео
Минобороны: ВС РФ уничтожили опорник ВСУ севернее Работино
01 июля 2024, 13:52

Опорник ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области уничтожили бойцы минометного расчета «Василек» ВС РФ. Видео с ударами по противнику осколочно-фугасными снарядами предоставили в Минобороны России.
«Не даем противнику производить ротации, подвозить продукты и боеприпасы. Наши «глаза» следят круглые сутки, только видят какое-то движение — команда к бою», — прокомментировал старший наводчик миномета с позывным «Боцман».

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта на Украине в течение нескольких месяцев. Бывшие соратники Зеленского называют его риторику «сенсационным разворотом», а российские власти — блефом.

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BBC News: Солдаты ВСУ на левом берегу Днепра превратились в «чемодан без ручки»
01 июля 2024, 10:47

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, находящиеся на левом берегу Днепра, превратились в «чемодан без ручки». Об этом заявил украинский военный по имени Алексей.
В интервью BBC News он рассказал, что любое их движение мгновенно накрывалось российской артиллерией или беспилотниками.

«Похоже, наше присутствие совершенно не беспокоило солдат ВС РФ. Мы превратились в чемодан без ручки», — сказал военнослужащий ВСУ.

По словам солдата, украинские подразделения не могут покинуть левый берег Днепра. Берег и река простреливаются, солдаты с трудом удерживаются на узкой полосе, не нужные своим командирам и не способные как-то побеспокоить противника. Он также выразил надежду, что принятый в июне закон, ужесточивший мобилизацию, даст тем, кто давно на фронте, какую-то передышку.

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Остановка наступления на левом берегу Херсона и штурм Раздоловки: Последние новости СВО
Сальдо: ВСУ провалили наступление на левый берег Херсонской области
01 июля 2024, 10:43

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в беседе с ТАСС, что все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на левый берег Днепра в районе населённого пункта Днепряны были пресечены. По его словам, украинская армия понесла значительные потери.
Последние новости о ситуации в зоне проведения СВО по состоянию на 1 июля приводит редакция «Радио 1».

Атаки ВСУ по территории РФ


За ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Министерстве обороны РФ. Согласно информации ведомства, в Брянской области было ликвидировано 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Курской и Белгородской областях — по девять.

Десантники ВС РФ рассказали о штурме Раздоловки


Бойцы тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план тайного приближения к селу Раздоловка, расположенному в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам командира штурмовой роты Евгения, после того как план был составлен, их подразделение захватило важный перекрёсток.

«Мы использовали самые разные огневые средства, начиная от разведывательных беспилотников со сбросами и заканчивая артиллерией», — поделился подробностями штурма военнослужащий.

После работы штурмовой роты другие группы обеспечили продвижение к населённому пункту.

ВС РФ разгромили ФАБ-3000 пункт ВСУ в Нью-Йорке


Российская авиабомба ФАБ-3000 уничтожила пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новгородское, который на Украине называют Нью-Йорком. Кадры произошедшего опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

30 июня стало известно, что российские войска применили ФАБ-3000 для удара по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который находился в районе населённого пункта Новгородское (Украина). Мощнейшая бомба, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции, полностью уничтожила пункт временного размещения украинских военных. Потери ВСУ составили до 60 бойцов и четыре автомобиля.

Российские штурмовики освободили жителей ДНР из подвалов


Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа эвакуировали из Калиновки под Часов Яром семь мирных жителей. В РИА Новости рассказали, что люди два месяца прятались в подвале сгоревшего дома, боясь украинских беспилотников.

Командиры организовали эвакуацию, разработав целую операцию из-за активных действий ВСУ. Уловив «окно» в обстрелах, штурмовики вывели из подвала молодых людей, а пожилых несли на руках.

РЗСО «Град» нанесли удар по колонне ВСУ с боеприпасами и живой силой


Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанесли удар по колонне вражеских транспортных средств сообщили в Минобороны РФ. Система «Град» не позволила противнику осуществить ротацию и доставить боеприпасы и живую силу для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате боевых действий было уничтожено до 285 военнослужащих противника, один танк, пять автомобилей, гаубица М109 «Паладин», две гаубицы М777, орудие Д-20, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Также был уничтожен склад боеприпасов 57-й мотопехотной бригады.

Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт управления БЛПА ВСУ


Артиллеристы Центральной группировки Вооруженных сил Российской Федерации успешно уничтожили опорный пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для корректировки огня использовался беспилотный летательный аппарат «Орлан-30», который в режиме реального времени передавал информацию об обстановке. Благодаря этому артиллеристы смогли поразить цель минимальным количеством боеприпасов. После выполнения задачи артиллерийская группа оперативно замаскировала орудие и переместилась в подземное укрытие.

Мобильный расчет миномета «Василек» нанёс удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области


Мобильный расчет миномета «Василек» гвардейского полка группировки войск «Днепр» нанёс удар по опорному пункту ВСУ севернее населенного пункта Работино и уничтожил его. Об этом сообщил старший наводчик миномета с позывным Боцман.

Расчетам автоматических миномётов «Василёк», установленных на грузовиках, необходимо всего около 10 минут, чтобы поразить цель после получения информации и выезда на позицию. Боцман подчеркнул высокую мобильность и оперативность своего подразделения.

Согласно информации от военкора Семёна Пегова Wargonzo, в районах Работино и северо-западнее Вербового ситуация остаётся без значительных изменений. Поступают сообщения о продолжающихся позиционных боях и активном использовании средств дальнего поражения.

Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ Канатово в Кировограде


Вечером 30 июня Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировограде, сообщил координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев.

Аэродром используется украинскими военными в качестве аэродрома подскока для самолётов, которые осуществляют обстрелы территории Запорожской области и Крыма. На территории аэродрома расположены казармы, склады топлива, а также арсенал бомб и ракет советского производства. Ранее, 19 апреля, этот аэродром уже подвергался обстрелу. Утром того дня были зафиксированы удары, а затем в сторону объекта направились восемь машин скорой помощи.

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В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
01 июля 2024, 10:31

Фото: istockphoto/maki_shmaki

На подконтрольной Киеву части территории Херсонской области в результате российских ударов повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
В своём телеграм-канале он добавил, что также зафиксированы попадания в учебное заведение, гуманитарный штаб, магазин, вышку сотовой связи и газопроводы. Повреждения получили 15 домов. Один человек погиб, один получил ранения. В настоящее время 75% Херсонской области находится под контролем России. Часть территории региона на правом берегу Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

В июне взрывы гремели также и в самом областном центре. Не исключено, что это было связано с деятельностью пророссийского подполья. Как сообщалось, партизаны проводят боевую работу, например, они ликвидировали нескольких украинских военкомов.

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Три лазерных гироскопа: Стало известно строении ракет ATACMS
В России изучают систему наведения и коррекции полёта ракет ATACMS
01 июля 2024, 08:44

Фото: iStock/bpawesome

Российские специалисты изучают строение западных ракет ATACMS, переданных союзниками на вооружение ВСУ, об этом пишет РИА Новости.
«Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории», — цитирует агентство слова специалиста.

Собеседник РИА также отметил, что в ракете есть GPS антенна, при помощи которой производится коррекция траектории полёта.

В завершении он добавил, что российским специалистам удастся полностью изучить систему пуска ракет, а также возможности по корректировке их полёта.

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