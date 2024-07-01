Повар с Белгородчины печёт по 500 пирожков ежедневно для бойцов СВО

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Повар Валентина Павленко из села Головчино Белгородской области готовит для бойцов СВО, ежедневно выпекая по 500 пирожков.
Отмечается, что женщине в этом добром деле помогают односельчанки. Готовую выпечку они передают волонтёрам, а те развозят её бойцам.
Поддерживают участников специальной военной операции и постояльцы Дома ветеранов сцены на Петровском острове в Санкт-Петербурге.
Ранее штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующие в составе войсковой группировки «Юг», эвакуировали из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром группу мирных жителей из семи человек. Люди два месяца прятались в подвале сгоревшего дома.
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«Они вдали от дома. Питание у них есть, но бойцы и сами говорят, что пирожки наши как привет из дома. Я пошла к ним, угостила, их слова благодарности меня замотивировали, и на следующий день я снова замесила тесто. Через наше село нередко проезжают военные, мы живём недалеко от границы. Когда мы привозим пирожки, они говорят: «Домом пахнет, аж жалко есть», — поделилась в беседе с RT Валентина.
Поддерживают участников специальной военной операции и постояльцы Дома ветеранов сцены на Петровском острове в Санкт-Петербурге.
«У нас есть акция – в день, когда мы получаем пенсию, все бросают денежку в специальный ящик. Мы собираем деньги для наших бойцов», – рассказала в беседе с «Петербургским дневником» актриса Татьяна Кабанова.
Ранее штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующие в составе войсковой группировки «Юг», эвакуировали из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром группу мирных жителей из семи человек. Люди два месяца прятались в подвале сгоревшего дома.
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Мелисса Тимофеева