В Zielinski & Rozen ответили на обвинения в поставках продукции ВСУ
Zielinski & Rozen опровергла информацию ряда украинских СМИ о поддержке ВСУ
Парфюмерная компания Zielinski & Rozen официально опровергла информацию о поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поставках своей продукции украинским военным. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте компании.
В заявлении подчеркивается, что компания не имеет никакого отношения к событиям, описанным в ряде украинских СМИ, которые распространили фотографии якобы продукции бренда, «отправляемой на передовую». Компания категорически отрицает какую-либо поддержку ВСУ и поставки им товаров.
«На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду Zielinski & Rozen, что можно увидеть невооруженным взглядом, сопоставив фотографии в названных публикациях с оригинальными продуктами (не соответствует оригинальной продукции упаковка, этикетка)», — утверждает Zielinski & Rozen.В своем заявлении компания также отметила, что популярность бренда приводит к появлению подделок по всему миру, наносящих ущерб репутации.
«В настоящее время нами направлены требования в средства массовой информации, которые распространили ложную информацию о публикации опровержений, а также направлены обращения в правоохранительные органы», — уточнили на сайте компании.