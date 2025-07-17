В Zielinski & Rozen ответили на обвинения в поставках продукции ВСУ

17 июля 2025, 06:57

Zielinski & Rozen опровергла информацию ряда украинских СМИ о поддержке ВСУ

Фото: iStock/Born to be blue

Парфюмерная компания Zielinski & Rozen официально опровергла информацию о поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поставках своей продукции украинским военным. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте компании.





В заявлении подчеркивается, что компания не имеет никакого отношения к событиям, описанным в ряде украинских СМИ, которые распространили фотографии якобы продукции бренда, «отправляемой на передовую». Компания категорически отрицает какую-либо поддержку ВСУ и поставки им товаров.





«На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду Zielinski & Rozen, что можно увидеть невооруженным взглядом, сопоставив фотографии в названных публикациях с оригинальными продуктами (не соответствует оригинальной продукции упаковка, этикетка)», — утверждает Zielinski & Rozen.

«В настоящее время нами направлены требования в средства массовой информации, которые распространили ложную информацию о публикации опровержений, а также направлены обращения в правоохранительные органы», — уточнили на сайте компании.