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Российская авиация и все Воздушно-космические силы блестяще проявили себя во время украинского конфликта. Они обеспечили России полное превосходство в небе.
Об этом написал обозреватель китайской информационной площадки Tencent. Он отметил, что российские воздушные силы могут гордиться инновациями у усовершенствованиями, которые дают им такое превосходство. Самолёты же ВКС России оснащены ракетами, способными преодолевать огромные расстояния и точно поражать заданные цели.
Выдающиеся достижения российских Воздушно-космических сил справедливо отмечены в конфликте на Украине, заключает, не скрывая восхищения, автор публикации.
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«Атакованные солдаты украинской армии часто даже не знали, откуда им прилетело», — подчеркнул аналитик.
Выдающиеся достижения российских Воздушно-космических сил справедливо отмечены в конфликте на Украине, заключает, не скрывая восхищения, автор публикации.
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Александр Бойцов