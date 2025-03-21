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Tencent: Российские Воздушно-космические силы блестяще проявили себя на Украине

Фото: istockphoto/Alex-S

Фото: istockphoto/Alex-S

Российская авиация и все Воздушно-космические силы блестяще проявили себя во время украинского конфликта. Они обеспечили России полное превосходство в небе.
Об этом написал обозреватель китайской информационной площадки Tencent. Он отметил, что российские воздушные силы могут гордиться инновациями у усовершенствованиями, которые дают им такое превосходство. Самолёты же ВКС России оснащены ракетами, способными преодолевать огромные расстояния и точно поражать заданные цели.

«Атакованные солдаты украинской армии часто даже не знали, откуда им прилетело», — подчеркнул аналитик.

Выдающиеся достижения российских Воздушно-космических сил справедливо отмечены в конфликте на Украине, заключает, не скрывая восхищения, автор публикации.

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#ракета
Песков высказался о воздержании ВС РФ от ударов по энергоинфраструктуре Украины
Песков: ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины
21 марта 2025, 13:04

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Приказ президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина воздерживаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре исполняется военными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга в пятницу.
Песков подчеркнул, что ВС РФ воздерживаются от ударов в соответствии с той договорённостью, которая была достигнута между США и Россией в ходе переговоров Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта.

Также представитель Кремля в беседе с журналистами подчеркнул, что продолжающиеся атаки ВСУ на российскую инфраструктуру показывают, чего стоят заверения Владимира Зеленского.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по факту подрыва украинскими войсками газораспределительной станции «Суджа» в Курской области минувшей ночью.

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Демобилизованные участники СВО смогут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение
21 марта 2025, 12:50

Фото: istockphoto / vadimguzhva

С 2025 года Отделение Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области направляет ветеранов специальной военной операции на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Для получения этой услуги необходимо иметь статус участника СВО и быть демобилизованным (уволенным), сообщает пресс-служба социального фонда.
В Подмосковье реабилитацию проводит центр, расположенный на берегу Москвы-реки, в селе Каринское. Медучреждение специализируется на лечении заболеваний дыхательной системы, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Ветераны проходят индивидуальные программы восстановления, получают медицинскую помощь, психологическую поддержку и диагностику сопутствующих заболеваний.

«Я очень благодарна сотрудникам за профессионализм и душевное тепло. Организовано все на высшем уровне: внимательное отношение персонала, качественное питание, разнообразный досуг. Главное – лечение прошло успешно. Приятным сюрпризом стало поздравление к 8 Марта от коллектива Центра и Отделения Соцфонда», — рассказала ветеран СВО Ирина В., которая прошла реабилитацию в начале марта.

Подать заявление можно:

  • в любую клиентскую службу Отделения СФР по Москве и области;
  • через МФЦ;
  • на портале госуслуг.
К заявлению нужно приложить медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения и отсутствие противопоказаний. Если таких документов нет, СФР самостоятельно запросит их у медицинского учреждения. Решение о направлении в санаторий принимается в течение двух рабочих дней, после чего заявитель получит уведомление в личном кабинете на портале госуслуг, по электронной почте или иным удобным способом.

Участники СВО могут получить возмещение расходов на проезд в реабилитационный центр и обратно. Компенсация распространяется на поездки поездом, самолетом, водным транспортом, автобусом или на личном автомобиле (кроме такси). Для этого необходимо подать заявление в клиентскую службу СФР и предоставить подтверждающие документы.

Стоит отметить, что Герои России и инвалиды I группы получают направление на реабилитацию вне очереди.

Пройти восстановление можно в одном из 12 реабилитационных центров СФР по всей стране. Продолжительность лечения – до 21 дня.

За дополнительной информацией можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный) или подписаться на официальные страницы Социального фонда в соцсетях.

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Выплаты военнослужащим ВС РФ в 2025 году: какие гарантии предоставляет государство бойцам СВО
21 марта 2025, 12:07

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Пулемётчик взвода охраны и сопровождения артиллерийского соединения ВДВ с позывным «Моряк» очень хотел служить, поэтому с начала проведения российской спецоперации подписал контракт с Минобороны РФ. Сейчас он служит в подразделении, которое занимается охраной, сопровождением и эвакуацией в зоне боевых действий.
«Служить хотел очень. Началась СВО. Решил пойти. Брат родной также служит на Луганском направлении», — рассказал «Моряк».

Чтобы ускорить выполнение задач российской спецоперации, можно подписать контракт с Минобороны РФ и помочь своим соотечественникам защитить интересы своей родины на поле боевых действий. Государство предоставляет своим защитникам и их семьям целый ряд выплат и льгот.

Условия заключения контракта с МО РФ в Подмосковье


Контракт с Минобороны РФ можно заключить на один, три или пять лет. После этого военнослужащим назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО бойцы ежемесячно получают зарплату: от 204 тысяч рублей для рядового. Она зависит от звания, должности и других нюансов.

Дополнительно за каждые сутки участия в активных боевых действиях военные получают 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники начисляют от 50 тысяч рублей.

В Подмосковье военнослужащие проходят качественную индивидуальную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками. За награды, полученные в зоне СВО, полагаются отдельные выплаты: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали. Героям России также выплачивается 89 675 рублей в месяц.

Основные льготы для бойцов СВО


Государство заботится о своих защитниках и гарантированно предоставляет следующие льготы:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.
Также абсолютно все участники спецоперации получают статус участника боевых действий, который предусматривает наличие дополнительных выплат и льгот. Ветеранам ежемесячно выплачивают от 2,4 до 3,9 тысяч рублей, компенсируют траты за жилое помещение и капремонт, предоставляют бесплатный проезд, психологическую помощь при необходимости.

Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.

Льготы для семей участников СВО


Государственные льготы и выплаты распространяются на семьи военнослужащих. Так, близким родственникам бойцов предоставляются кредитные каникулы, а супруг российских военных не могут уволить или сократить при наличии детей до 18 лет.

Детей бойцов СВО своевременно зачисляют в детские сады, обеспечивают бесплатным питанием и продлёнкой в школах, а также льготами для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Также оказывается необходимая помощь и пожилым родителям военнослужащих. Им оказываются бесплатные соцуслуги на дому и направляют вне очереди в социальный стационар.

Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО


Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

  • 3 млн. ₽ — разовая выплата;
  • 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
  • 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  • 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  • 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
  • 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

В случае гибели бойца, его семья получает единовременную выплату в размере пять миллионов рублей, еще 4,4 миллиона выплачивается по месту службы погибшего бойца. Три миллиона составляет региональная выплата и еще три — страховая выплата.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Всероссийский конкурс «Семья года» получил новую номинацию
21 марта 2025, 11:47

Фото: istockphoto / Mihajlo Maricic

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщил о проведении заседания организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года». Встречу 12 марта 2025 года возглавила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
По итогам заседания было принято решение о введении новой номинации — «Семья защитника Отечества». В ней смогут принять участие семьи, один или несколько членов которых участвовали в боевых действиях, в том числе в специальной военной операции.

Основные критерии отбора — успешная интеграция в общество после службы, активное участие в социально значимых инициативах, волонтёрской и патриотической деятельности.

Запись заседания доступна на официальном сайте Фонда в разделе, посвящённом конкурсу.

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ВСУ оставили значительную часть техники при отступлении в Курской области
21 марта 2025, 11:43

Фото: iStock/Evgeny555

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая в Курской области, бросили значительную часть техники, причиной тому — российские военные подорвали мосты, сообщают украинские СМИ.
«Всё, что тяжелее 15-17 тонн, не смогло выйти», — рассказал один из бойцов ВСУ.
Кроме того, украинские военные пожаловались на невозможность вывезти брошенную в Курской области бронетехнику из-за ударов российских дронов.

Ранее стало известно, что ВСУ подвозят резервы в Сумскую область, чтобы спасти окруженные в Курской области украинские подразделения.

Отмечается, что российские разведчики рассекречивают места размещения живой силы и техники противника, после чего по позициям наносятся удары с помощью артиллерии и дронов.

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#курская область
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