Теракт на железной дороге готовил Киев в российском регионе
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае, который готовили украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
По подозрению в подготовке теракта в городе Чусовом задержали 53-летнего россиянина. Он признался, что сначала перевел 350 тысяч рублей на «безопасные счета» под влиянием мошенников. Затем с ним связались «силовики», которые предложили помочь вернуть эти средства.
По их указанию мужчина изготовил взрывное устройство. Лжеправоохранители обосновали это якобы проверкой антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры региона.
При обыске в доме задержанного обнаружили 10 кг взрывчатки, компоненты для изготовления бомбы и веб-камеру для наблюдения за мостом. Его действия квалифицировали как незаконный оборот взрывчатых веществ или устройств (ст. 222.1 УК).
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о приготовлении к теракту и изготовлении взрывчатки.
