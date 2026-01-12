Теракт на железной дороге готовил Киев в российском регионе

12 января 2026, 10:29

ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт на ж/д мосту в Пермском крае

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае, который готовили украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.