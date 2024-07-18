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Теракт в Донецке, разгром ВСУ под Часов Яром, освобождение из плена бойцов ВС РФ: Последние новости СВО

ВСУ бегут со своих позиций в Новосёловке Первой
18 июля 2024, 08:44

Видео: Минобороны РФ/Освобождённые из плена ВС РФ прибыли в Москву

В Москву прибыли 95 освобождённых из плена российских военных, ВСУ бросают свои позиции в Новосёловке Первой, тем временем ФСБ предотвратили в Донецке теракт, подготовленный вражеской стороной.
О самых актуальных новостях, связанных с проведением специальной военной операции, расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ спасаются бегством из Новосёловки Первой




На Покровском направлении украинские войска бросают свои позиции в окрестностях Новосёловки Первой и спасаются бегством, об этом рассказал командир танка Т-80 с позывным Литвин в беседе с ТАСС. В спешке ВСУ бросают раненых и погибших сослуживцев, подчеркнул российский военный. При этом практически все пути отхода из населённого пункта находятся под контролем артиллерии ВС РФ.

Вчера сообщалось, что российские силы практически выбили врага из Новосёловки Первой, ВСУ пока что удерживают южную окраину.


В Крынках пропали 788 бойцов ВСУ


В селе Крынки Херсонской области без вести пропали 788 украинских военнослужащих, пишет издание «Следствие.Инфо».

«788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го», — отмечается в публикации.

В то же время количество бойцов ВСУ, тела которых удалось обнаружить в районе этого населённого пункта и эвакуировать для похорон, составляет 262 человека.

Мобилизация на Украине проходит в беспорядочном формате


Ужесточённая мобилизация на Украине проходит беспорядочно из-за слабо налаженного взаимодействия между органами власти, заявила корреспондент DR Брита Квист Хансен. По её словам, многие попавшие под мобилизационные мероприятия украинцы разочарованы тем, в каком формате всё устроено. Хансен считает, что из-за ужесточения мобилизации ситуация может ухудшиться.

Периодически украинские Telegram-каналы публикуют шокирующие видеоролики, на которые сотрудники военных комиссариатов силой затаскивают мужчин в автомобили, хватают их на улицах, остановках общественного транспорта и на пляжах.

В Донецке предотвратили теракт


В Донецке задержали гражданку РФ, которая собиралась совершить теракт по заданию украинских националистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ региона. По информации ведомства, задержанная планировала поджечь здание Петровского районного суда за денежное вознаграждение. После совершения теракта она должна была пересечь границу с Украиной, чтобы вступить в ряды запрещённой террористической организации.

Ночью над Чёрным морем уничтожили 10 безэкипажных катеров


В ночь на 18 июля в акватории Чёрного моря уничтожили 10 вражеских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны РФ. Техника противника следовала в направлении Крымского полуострова, но была нейтрализована дежурными огневыми средствами ВС РФ.

ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде


Минувшей ночью российские силы нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью так же был атакован город Миргород Полтавской области. Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», — прокомментировал удар Лебедев.

По его словам, после удара местные жители ощутили мощную взрывную волну.

В Москву прибыли 95 освобождённых из плены бойцов ВС РФ


17 июля между Москвой и Украины состоялся обмен военнопленными по формуле 95 на 95. Обмен происходил при посредничестве ОАЭ, сообщили в Минобороны РФ. Ночью военно-транспортный самолёт доставил освобождённых бойцов в Москву. Прежде чем отправиться домой все военные пройдут лечение и реабилитацию.

ВС РФ громят ВСУ в Калиновке


Под Часов Яром в городе Калиновка наступают российские войска. Восточная часть Калиновки и территория фермы севернее посёлка перешли под контроль ВС РФ, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Российские войска развивают наступление с целью закрепиться за каналом Северский Донец-Донбасс со стороны урочища Орлова.

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Венгрия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров РФ и Украины
18 июля 2024, 09:08

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия готова предоставить площадку на своей территории для переговоров российской и украинской делегаций. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в беседе с РИА Новости.
По словам Сийярто, с данной инициативой Венгрия выступила сразу после начала спецоперации. Министр отметил, что еще в феврале 2022 года он связался с главой российского МИД Сергеем Лавровым и руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и выразил готовность Венгрии содействовать переговорам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрешение украинского конфликта должно обязательно учитывать реалии на земле, однако он закончился, Западу нужно перестать накачивать Киев оружием.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#венгрия
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Минобороны: десять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма
18 июля 2024, 08:41

Фото: istockphoto/VvoeVale

Десять безэкипажных катеров боевиков Вооруженных сил Украины уничтожены у берегов Крыма. Об этом написало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведовства, в ночь на 18 июля полуостров был атакован десятками морских и летательных беспилотников. Безэкипажные катера были перехвачены в Черном море дежурными огневыми средствами.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 35 БПЛА над регионами Российской Федерации. Тридцать три вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Республикой Крым и два над Брянской областью.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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#бпла
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#пво
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На Западе раскрыли отношение Киева к переговорам с Россией
Меркурис: часть чиновников в Киеве начинает осознавать неизбежность переговоров
18 июля 2024, 08:26

Фото: iStock/Diy13

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что некоторые украинские политики начинают приходить к выводу, что единственное разумное решение для окончания конфликта — это переход к мирным переговорам. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
По словам эксперта, немногие украинские чиновники уже осознают, что текущий конфликт для них проигран и переговоры теперь неизбежны. Меркурис отметил, что в Киеве начинают считать, что, даже если конфликт еще не полностью проигран, все идет совсем не по украинскому плану.

Меркурис заключил, что поддержка Киева со стороны западных союзников с каждым днем ослабевает.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#конфликт
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#переговоры
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#россия
#спецоперация
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В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ
Развожаев: в Севастополе отразили попытку атаки надводного беспилотника
18 июля 2024, 08:22

Фото: istockphoto/DedMityay

В Севастополе была отражена попытку атаки надводного беспилотника. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. Он уничтожен. Доверяйте только официальной информации», — пояснил губернатор.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Боевики ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Российские силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 35 БПЛА над регионами РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#военные
#конфликт
#бпла
#сво
#всу
#минобороны
#рф
#пво
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Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 35 БПЛА над регионами РФ
18 июля 2024, 07:34

Фото: iStock/e-crow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 35 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом написало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Тридцать три вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Республикой Крым и два над Брянской областью. По данным МО РФ, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты России.

Помимо этого, российские военные в акватории Черного моря уничтожили 10 безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ночью нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские военные ударили по военному аэродрому в Миргороде, сообщило подполье
Подполье: ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде
18 июля 2024, 07:23

Фото: iStock/aapsky

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ночью нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины. Об этом информирует РИА Новости.
«Ночью так же был атакован город Миргород Полтавской области. Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», — рассказал он.

Лебедев добавил, что после удара местные жители фиксировали большое зарево, а также «сильную взрывную волну».

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

В Белгородском районе боевики Вооруженных сил Украины атаковали мирный автомобиль, погибли 2 человекаПодробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#конфликт
#оружие
#армия
#владимир путин
#сво
#всу
#рф
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Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске
Глава Новороссийска Кравченко предупредил об угрозе атаки безэкипажных катеров
18 июля 2024, 05:56

Фото: istock / bbsferrari

На территории Новороссийска в Краснодарском крае объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Телеграм-канале.
«В Новороссийске звучит сирена - сигнал «Внимание всем». Атака безэкипажных катеров», — написал городской глава.
Кравченко призвал граждан, проживающих у первой береговой линии, не приближаться к окнам и спрятаться в помещении со сплошными стенами, а также не выходить на открытое пространство у воды.

Он добавил, что сигнал отменят сразу, как только обстановка станет безопасной.

Незадолго до этого губернатор города Михаил Развожаев проинформировал, что такой БПЛА пытался совершить атаку на Севастополь, но был ликвидирован.

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#бпла
#мэр
#севастополь
#атака
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«Прямо на улицах»: Журналистка рассказала о хаосе на Украине
DR: на Украине мобилизация происходит беспорядочно из-за разлада органов власти
18 июля 2024, 03:58

Фото: istock / «» Oleksander Bontei

Из-за некачественного взаимодействия украинских властей мобилизация в стране происходит беспорядочно. Такое заявление сделала корреспондент Датского радио в стране Брита Квист Хансен.
Журналистка заявила о хаосе на улицах Украины. Как считает Хансен, после ужесточения законодательства ситуация станет еще хуже.

«Некоторые из украинских мужчин, с которыми ей удалось побеседовать, разочарованы разладом между органами власти, которые друг с другом почти не контактируют». — пишет DR.
Датчанка указала, что на Украине «то и дело говорят о мужчинах, которые уже давно не выходят из дома», чтобы не попасть на «облаву» военкомов.

«Военные патрули вылавливают людей прямо на улицах, устраивая проверки перед супермаркетами или учебными центрами», — сообщила журналистка.
Невзирая на запуск электронного реестра воинского учета, где украинца нужно зарегистрироваться или уточнить свои сведенья, только 36% потенциальных призывников обновили личные данные, добавила Хансен.

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#данные
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#дома
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На Украине взрывы прогремели в Днепропетровской и Полтавской областях
18 июля 2024, 02:24

Фото: istock / aapsky

Взрывы раздались в Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в Телеграм-канале, ссылаясь на мониторинговые каналы.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас в вышеназванных регионах звучит воздушная тревога.

Детали не сообщаются. Комментарии от местных властей не поступали.

В Минобороны РФ сведенья также не комментировали.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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