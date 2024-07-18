Теракт в Донецке, разгром ВСУ под Часов Яром, освобождение из плена бойцов ВС РФ: Последние новости СВО

Видео: Минобороны РФ/Освобождённые из плена ВС РФ прибыли в Москву
В Москву прибыли 95 освобождённых из плена российских военных, ВСУ бросают свои позиции в Новосёловке Первой, тем временем ФСБ предотвратили в Донецке теракт, подготовленный вражеской стороной.
О самых актуальных новостях, связанных с проведением специальной военной операции, расскажет редакция «Радио 1».
На Покровском направлении украинские войска бросают свои позиции в окрестностях Новосёловки Первой и спасаются бегством, об этом рассказал командир танка Т-80 с позывным Литвин в беседе с ТАСС. В спешке ВСУ бросают раненых и погибших сослуживцев, подчеркнул российский военный. При этом практически все пути отхода из населённого пункта находятся под контролем артиллерии ВС РФ.
Вчера сообщалось, что российские силы практически выбили врага из Новосёловки Первой, ВСУ пока что удерживают южную окраину.
В селе Крынки Херсонской области без вести пропали 788 украинских военнослужащих, пишет издание «Следствие.Инфо».
В то же время количество бойцов ВСУ, тела которых удалось обнаружить в районе этого населённого пункта и эвакуировать для похорон, составляет 262 человека.
Ужесточённая мобилизация на Украине проходит беспорядочно из-за слабо налаженного взаимодействия между органами власти, заявила корреспондент DR Брита Квист Хансен. По её словам, многие попавшие под мобилизационные мероприятия украинцы разочарованы тем, в каком формате всё устроено. Хансен считает, что из-за ужесточения мобилизации ситуация может ухудшиться.
Периодически украинские Telegram-каналы публикуют шокирующие видеоролики, на которые сотрудники военных комиссариатов силой затаскивают мужчин в автомобили, хватают их на улицах, остановках общественного транспорта и на пляжах.
В Донецке задержали гражданку РФ, которая собиралась совершить теракт по заданию украинских националистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ региона. По информации ведомства, задержанная планировала поджечь здание Петровского районного суда за денежное вознаграждение. После совершения теракта она должна была пересечь границу с Украиной, чтобы вступить в ряды запрещённой террористической организации.
В ночь на 18 июля в акватории Чёрного моря уничтожили 10 вражеских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны РФ. Техника противника следовала в направлении Крымского полуострова, но была нейтрализована дежурными огневыми средствами ВС РФ.
Минувшей ночью российские силы нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
17 июля между Москвой и Украины состоялся обмен военнопленными по формуле 95 на 95. Обмен происходил при посредничестве ОАЭ, сообщили в Минобороны РФ. Ночью военно-транспортный самолёт доставил освобождённых бойцов в Москву. Прежде чем отправиться домой все военные пройдут лечение и реабилитацию.
Под Часов Яром в городе Калиновка наступают российские войска. Восточная часть Калиновки и территория фермы севернее посёлка перешли под контроль ВС РФ, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Российские войска развивают наступление с целью закрепиться за каналом Северский Донец-Донбасс со стороны урочища Орлова.
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ВСУ спасаются бегством из Новосёловки Первой
На Покровском направлении украинские войска бросают свои позиции в окрестностях Новосёловки Первой и спасаются бегством, об этом рассказал командир танка Т-80 с позывным Литвин в беседе с ТАСС. В спешке ВСУ бросают раненых и погибших сослуживцев, подчеркнул российский военный. При этом практически все пути отхода из населённого пункта находятся под контролем артиллерии ВС РФ.
Вчера сообщалось, что российские силы практически выбили врага из Новосёловки Первой, ВСУ пока что удерживают южную окраину.
В Крынках пропали 788 бойцов ВСУ
В селе Крынки Херсонской области без вести пропали 788 украинских военнослужащих, пишет издание «Следствие.Инфо».
«788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го», — отмечается в публикации.
В то же время количество бойцов ВСУ, тела которых удалось обнаружить в районе этого населённого пункта и эвакуировать для похорон, составляет 262 человека.
Мобилизация на Украине проходит в беспорядочном формате
Ужесточённая мобилизация на Украине проходит беспорядочно из-за слабо налаженного взаимодействия между органами власти, заявила корреспондент DR Брита Квист Хансен. По её словам, многие попавшие под мобилизационные мероприятия украинцы разочарованы тем, в каком формате всё устроено. Хансен считает, что из-за ужесточения мобилизации ситуация может ухудшиться.
Периодически украинские Telegram-каналы публикуют шокирующие видеоролики, на которые сотрудники военных комиссариатов силой затаскивают мужчин в автомобили, хватают их на улицах, остановках общественного транспорта и на пляжах.
В Донецке предотвратили теракт
В Донецке задержали гражданку РФ, которая собиралась совершить теракт по заданию украинских националистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ региона. По информации ведомства, задержанная планировала поджечь здание Петровского районного суда за денежное вознаграждение. После совершения теракта она должна была пересечь границу с Украиной, чтобы вступить в ряды запрещённой террористической организации.
Ночью над Чёрным морем уничтожили 10 безэкипажных катеров
В ночь на 18 июля в акватории Чёрного моря уничтожили 10 вражеских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны РФ. Техника противника следовала в направлении Крымского полуострова, но была нейтрализована дежурными огневыми средствами ВС РФ.
ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде
Минувшей ночью российские силы нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Ночью так же был атакован город Миргород Полтавской области. Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», — прокомментировал удар Лебедев.По его словам, после удара местные жители ощутили мощную взрывную волну.
В Москву прибыли 95 освобождённых из плены бойцов ВС РФ
17 июля между Москвой и Украины состоялся обмен военнопленными по формуле 95 на 95. Обмен происходил при посредничестве ОАЭ, сообщили в Минобороны РФ. Ночью военно-транспортный самолёт доставил освобождённых бойцов в Москву. Прежде чем отправиться домой все военные пройдут лечение и реабилитацию.
ВС РФ громят ВСУ в Калиновке
Под Часов Яром в городе Калиновка наступают российские войска. Восточная часть Калиновки и территория фермы севернее посёлка перешли под контроль ВС РФ, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Российские войска развивают наступление с целью закрепиться за каналом Северский Донец-Донбасс со стороны урочища Орлова.
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Евгения Парфентьева