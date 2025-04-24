Теракт в Нижегородской области: ФСБ предотвратила атаку с помощью дронов

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В Нижегородской области сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили потенциально катастрофический теракт, который мог бы нанести серьезный урон не только нефтехимическому предприятию, но и окружающим районам. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Два выходца из Средней Азии, действовавшие по заданию украинского куратора, планировали использовать беспилотные летательные аппараты для атаки.
Согласно информации, предоставленной ФСБ, задержание преступников произошло в момент, когда они готовились к осуществлению своего злонамеренного замысла. При попытке ареста злоумышленники оказали вооружённое сопротивление, однако профессионализм и оперативность сотрудников ведомства позволили нейтрализовать угрозу без жертв среди гражданского населения.
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Согласно информации, предоставленной ФСБ, задержание преступников произошло в момент, когда они готовились к осуществлению своего злонамеренного замысла. При попытке ареста злоумышленники оказали вооружённое сопротивление, однако профессионализм и оперативность сотрудников ведомства позволили нейтрализовать угрозу без жертв среди гражданского населения.
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Дарья Осипова