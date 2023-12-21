В Белгородской области за сутки зафиксировали 27 прилетов со стороны ВСУ

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Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал, что украинские военные за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 27 боеприпасов, также было совершено несколько атак беспилотниками.
Отмечается, что обломки от сбитого беспилотного летательного аппарата повредили легковой автомобиль. По словам губернатора, тяжелые последствия от атаки отсутствуют, пострадавших также нет.
Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали российские позиции под видом сдачи в плен в ЛНР. Попытка украинского штурма была успешно пресечена. В ходе боев противник потерял не менее восьми человек живой силы. При этом один раненый все-таки попал в плен ВС РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали российские позиции под видом сдачи в плен в ЛНР. Попытка украинского штурма была успешно пресечена. В ходе боев противник потерял не менее восьми человек живой силы. При этом один раненый все-таки попал в плен ВС РФ.
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Екатерина Коршунова