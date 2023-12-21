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В Белгородской области за сутки зафиксировали 27 прилетов со стороны ВСУ

21 декабря 2023, 11:53
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал, что украинские военные за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 27 боеприпасов, также было совершено несколько атак беспилотниками.
Отмечается, что обломки от сбитого беспилотного летательного аппарата повредили легковой автомобиль. По словам губернатора, тяжелые последствия от атаки отсутствуют, пострадавших также нет.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали российские позиции под видом сдачи в плен в ЛНР. Попытка украинского штурма была успешно пресечена. В ходе боев противник потерял не менее восьми человек живой силы. При этом один раненый все-таки попал в плен ВС РФ.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине думают, как наказать мужчин, не вернувшихся в страну для службы в ВСУ
Умеров: украинских мужчин попросят вернуться в страну для службы в ВСУ
21 декабря 2023, 12:01

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что покинувших страну мужчин, годных к военной службе, в 2024 году попросят явиться в призывные пункты. Об этом сообщает WELT TV.
При этом Умеров намекнул, что к тем, кто откажется, будут применены некие санкции.

«Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно», — сказал глава Минобороны Украины.
Ранее нардеп Марьяна Безуглая предложила рассмотреть вопрос лишения гражданства тех, кто уехал из Украины за границу от мобилизации и не вернулся.

При этом, по информации украинского издания «Страна», трое детей Умерова являются гражданами США.
«В декларации за 2020 год его сын и дочка указаны как граждане Украины, а в 2022 году указано, что у них появился паспорт США», - пишет издание.

При этом его третий ребенок получил американский паспорт сразу после рождения.

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В Польше раскрыли будущее Украины без помощи Запада
Генерал Самол: Украина не справится с военным потенциалом России без помощи
21 декабря 2023, 11:39

Фото: iStock/JARAMA

Украина не сможет самостоятельно справиться с военным потенциалом России без поддержки западных стран. Об этом заявил польский генерал Богуслав Самол.
«Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия», — заявил Самол в интервью Radio Wnet.

Свое мнение он объяснил тем, что ВСУ нуждаются не в нескольких десятках единиц военной техники, а в нескольких сотнях, чтобы хоть попытаться оказать армии России сопротивление. По словам Самола, Украину ожидает крайне сложное будущее из-за проблем в вопросе оказания дальнейшей поддержки странами Запада.

Ранее немецкое издание Focus сообщало, что Вооруженные силы Украины теряют по 800 человек убитыми и ранеными ежедневно.

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Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком
Минобороны: российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком
21 декабря 2023, 10:25

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что выявить места расположения противника удалось благодаря воздушной разведке. По информации ведомства, в результате ударов было уничтожено несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы ВСУ.

Также российские военнослужащие поразили опорные пункты украинской армии на Донецком направлении, в ходе атаки удары нанесли по замаскированным укрепленным полевым позициям.

Ранее сообщалось, что российские военные Западной группировки войск уничтожили опорный пункт и бойцов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

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#рф
#вс рф
#россия
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Новости СВО: где ВСУ пытаются атаковать, на каком участке идут тяжелые бои
21 декабря 2023, 10:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ пытаются атаковать на некоторых направлениях, однако сталкиваются с мощной обороной ВС РФ и откатываются на прежние позиции. В очередной раз стало известно о брошенных бойцах украинской армии, которые остаются на поле боя после полученных ранений. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где активизировались бои.

Российские военные уничтожили взводный опорный пункт ВСУ


Российские военные группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщает издание РИА Новости. В результате атаки уничтожен замаскированный опорный пункт ВСУ. Кроме того, удалось ликвидировать личный состав врага.

В ДНР медики, рискую жизнями, извлекли из спины бойца взрыватель от ВОГ
В ДНР медики, рискую жизнями, извлекли из спины бойца взрыватель от ВОГ

По информации издания, ВС РФ также провели атаки укреплений противника и вытеснили ВСУ с занимаемых ими позиций.

Боевики ВСУ бросили раненных и бежали с опорного пункта под Артёмовском


Опорный пункт ВСУ под Артемовском взят силами российских бойцов, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Минобороны РФ.

На Донецком направлении ивановские десантники из Южной группировки войск улучшили позиции, сообщили в ведомстве. В министерстве уточнили, что бойцы сначала определили положение огневых средств противника в ходе воздушной разведки, а затем открыли огонь по врагу. Все намеченные цели были поражены.

При отступлении враг бросил раненых бойцов на поле боя.

В Черкасской области прогремели взрывы


В Черкасской области Украины минувшей ночью прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Также в регионе сработали системы оповещения населения. В настоящее время информации о разрушениях нет.

Раскрыты чудовищные данные о ежедневных потерях ВСУ


По информации немецкого издания Focus, ВСУ ежедневно теряют по 800 человек. Авторы статьи отметили, что для восполнения потерь, противнику необходимо пополнять ряды армии на 20 тысяч человек ежемесячно. Кроме того, издание сообщает, что украинские силы, которые находятся на передовой нуждаются в ротации.

Последние новости СВО


На Херсонском направлении продолжаются активные боевые действия, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВСУ пытаются пополнить ряды личного состава после столкновения в Крынках. Командование врага настаивает на расширение зоны контроля в селе, однако российские бойцы пресекают попытки вылазок врага за пределы занимаемых позиций.

Генерал ВСУ рассказал, почему раненых украинских военных оставляют на поле боя
Генерал ВСУ рассказал, почему раненых украинских военных оставляют на поле боя

На Запорожском направлении зафиксированы взаимные артиллерийские обстрелы. Тяжелые бои также идут на Марьинском участке фронта.

Перешли в наступление российские военные на Авдеевском направлении. Враг находится под постоянным огнем ВС РФ.

ВСУ предприняли попытку атаки Ивановского, однако безуспешно.

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#россия
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Раскрыты чудовищные данные о ежедневных потерях ВСУ
Focus: ВС Украины теряют по 800 человек в день убитыми и ранеными
21 декабря 2023, 07:53

Фото: istock / undefined undefined

Вооруженные силы Украины теряют по 800 человек убитыми и ранеными ежедневно. Эту информацию сообщает немецкое издание Focus.

«Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат», — сказано в статье.
Помимо этого, необходимы рекруты для ротации солдат, который уже находят на линии соприкосновения.

В материале отмечают, что Россия обладает стабильным доступом к артиллерийским боеприпасам. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина каждый день выпускает от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов по сравнению с 20 тысячами с российской стороны.

Ранее украинский пленный Штангрет рассказал, что бойцам ВСУ перед боем выдавали наркотики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Запорожской области спрогнозировали смену Зеленского
Губернатор Запорожской области Балицкий: Запад сменит Зеленского, как салфетку
21 декабря 2023, 06:12

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что Владимир Зеленский продолжит усердно поддерживать связи с Западом, но не исключил возможности его замены.
В интервью РИА Новости, политик отметил, что он знаком с Зеленским как с совершенно иным человеком. Он утверждает, что украинский президент охотно следует указаниям Запада и сравнил его изменчивость с повседневно меняющимся макияжем на лице девушки.

«Он будет стараться поддерживать контакт до последнего момента, но когда-нибудь он сделает ошибку или его просто сменят, словно гигиеническую салфетку, или спровоцируют эту ситуацию, или просто решат заменить», — прогнозирует губернатор.
По мнению Балицкого, западные страны относятся к украинскому лидеру подобно обращению с солдатами Вооруженных сил Украины.

«Запад будет продолжать использовать и „танцевать“ с этой девушкой, сколько это только возможно», — подчеркнул политик.
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В ДНР медики, рискую жизнями, извлекли из спины бойца взрыватель от ВОГ
В ДНР медики рискнули жизнями, чтобы извлечь взрыватель из спины бойца — МО РФ
21 декабря 2023, 06:12

Фото: iStock/sergeyryzhov

Военные медики 1-й гвардейской танковой армии группировки ВС РФ «Запад» провели уникальную, сложную операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из спины российского военнослужащего. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
В оборонном ведомстве рассказали, что бригада врачей извлекла ВОГ из мягких тканей спины военный, при этом сам объект находился близко к позвоночнику.

Подчеркивается, что медики рисковали жизнями, так как взрыватель во время операции мог сдетонировать. Но возможности медлить не было — пациент находился в критическом состоянии, и врачи решили проводить операцию в бронежелетах.

«Для нас первым делом важно спасти жизнь пациентам. Когда мы нашли этот предмет, страха не было, была обычная работа», — цитирует агентство слова хирурга 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» Расула.

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В Германии рассказали о страхе украинцев
ZDF: солдаты ВСУ боятся наступления зимы и устали от конфликта
21 декабря 2023, 05:44

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Солдаты из Вооруженных сил Украины выражают усталость от продолжающихся боевых действий. По словам журналистки немецкого телеканала ZDF Алисы Юнг, в настоящее время в Киеве ощущается дефицит как военнослужащих, так и боеприпасов.
Она подчеркнула, что украинцы волнуются по поводу приближения зимы и чувствуют усталость от продолжающегося конфликта с Россией.

«Мнения становятся все более настойчивыми, когда речь заходит о критике президента Украины Владимира Зеленского. Доверие к нему и его правительству стремительно уменьшается», — сообщила Юнг.
Юнг отметила, что местные жители вспоминают прошлый год и сильные атаки со стороны России, которые нанесли удар по инфраструктуре. По их мнению, сложная ситуация может повториться. Она также добавила, что продвижение ВСУ почти полностью остановилось, вынуждая украинских военных сконцентрироваться на обороне и выживании в условиях приближающейся зимы.

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#всу
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На Украине закончились экипажи для немецких танков
Welt: у ВСУ не хватает бойцов для обучения на немецких танках Leopard 2
21 декабря 2023, 05:29

Фото: istockphoto/ZenitX

В немецких центрах подготовки украинских бойцов сталкиваются с большими трудностями при обучении управлению танками Leopard 2, сообщил журналист из Die Welt Пауль Ронцхаймер.
Он уточнил, что из-за нехватки личного состава половина доступных мест остается незанята.

Ронцхаймер подчеркнул, что на Украине возникли сложности с мобилизацией, особенно после заявления президента Владимира Зеленского о необходимости дополнительной мобилизации до полумиллиона человек. Эти слова, по его словам, вызвали шок у местного населения.

«У нас есть информация из Германии, что в учебных центрах, где проходит обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято всего около половины мест. Это свидетельствует о том, что сейчас не хватает людей для обучения», — отметил Ронцхаймер.
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