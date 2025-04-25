Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Крым останется в составе России в рамках соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.
Глава США выразил мнение, что причиной начала войны стало то, что Украина заговорила о вступлении в НАТО. По данным издания, «мирная сделка», которую стремится заключить Трамп, подразумевает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.
Ранее американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин прислушается к призыву прекратить удары по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин прислушается к призыву прекратить удары по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова