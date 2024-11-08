The Economist: Киев готовит варианты завершения конфликта на Украине

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Чиновники Украины разрабатывают две публичные формулировки завершения кризиса в стране, пишут обозреватели издания The Economist.
«Многое может зависеть от того, какой план будет одобрен [новоизбранным президентом США Дональдом] Трампом», — говорится в материале.
Таким образом первый вариант предполагает заморозить конфликт в том виде, в котором он сейчас. Основывается план на заявлении помощника Трампа Джея Ди Вэнса. Кроме того, он включает в себя принуждение Киева к нейтралитету, не давая гарантий безопасности.
Второй вариант предложил экс-госсекретарь США Майк Помпео, предполагающий усилить поддержку Украины для сдерживания РФ и сохранить открытую перспективу членства Киева в Североатлантическом альянсе.
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Никита Кротов