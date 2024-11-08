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Чтобы защитить россиян, а также контингент РФ в Приднестровье, необходимо отсечь Украину от Черноморья, заявил сенатор Владимир Джабаров в рамках проекта «Украинское досье» на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня».
«Я думаю, что мы должны отсечь Украину от Черного моря, должны иметь проход к Приднестровью, чтобы защитить там наш контингент, который там стоит, наших граждан», — сказал первый замглавы международного комитета СФ.
Джабаров добавил, что в украинской республике должен смениться политический режим. Сенатор уточнил, что «нацики должны уйти навсегда».
Перед этим стало известно, какой шаг должен сделать будущий президент США Дональд Трамп для сделки с российской стороной.
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Никита Кротов