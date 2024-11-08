«Должны уйти»: в Совфеде призвали отсечь от Черноморья Украину

В зоне проведения СВО погиб генерал-майор Павел Клименко. Он командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой, ранее входившей в состав Народной милиции Донецкой народной республики, носящей имя первого главы ДНР Александра Захарченко. Чем известен военнослужащий и что о его гибели говорят на Украине читайте в материале «Радио 1».