На Западе рассказали, что придется сделать Трампу для сделки с РФ

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Новоизбранный будущий глава Белого дома Дональд Трамп должен первым заговорить с РФ о переговорах по Украине, считают обозреватели издания Time.
«Россия, вероятно, дождется планов администрации (Трампа) по этому вопросу. <...> Иными словами, Трампу придется сделать первый шаг в сторону (президента России Владимира) Путина», — сказано в материале.Авторы статьи добавили, что затягивание переговорного процесса приводит к потере Украиной новых и новых территорий Донбасса, что ослабляет позиции Киева и Запада.
В рамках пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» накануне Владимир Путин отмечал, что слова Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания.
Российский лидер также поздравил своего будущего американского коллегу с избранием на пост.
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Никита Кротов