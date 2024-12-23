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На Украине в государственных учреждениях почтили память «павшего в Курской области» порноактера Джонни Синса, известного как «лысый из Brazzers», сообщил Teлеграм-канал Mash.
«Постарались наши пранкеры», — подчеркнули в канале.
Как отмечалось, в школах Украины и социальных учреждениях проходили акции в память о ликвидированных в ходе операции в Курской области военных армии Украины (ВСУ). Вместо украинских бойцов неизвестные убедили сотрудников учреждений поставить фотографии Джонни Синса и порноактера Билли Херрингтона. Канал выложил кадры церемоний в честь якобы бойцов Вооружённых сил Украины.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х обвинил власти Украины в безумии, комментируя пост Владимира Зеленского о «принуждении России к миру». Украинский лидер написал, что в ходе заседания Евросовета обсуждались гарантии безопасности для Украины.
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Ольга Енгалычева