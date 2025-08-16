Достижения.рф

Журналист из США восторжен подарком своего коллеги из России

Журналист из США Гленн пришел в восторг от подаренной ему коллегой русской водки
Фото: istockphoto/Mukhina1

Американский журналист Брайан Гленн, который работал на встрече президентов России и США на Аляске, был в восторге от подарка, который ему преподнёс российский коллега Александр Юнашев. Кадры с реакцией Гленна опубликованы в Telegram-канале российского репортёра.



Юнашев, столкнувшись с неполадками в собственной технике, одолжил необходимое оборудование у американской съёмочной группы. В знак благодарности он подарил зарубежным коллегам бутылку традиционной русской водки.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа в узком составе: лидеры почти три часа общались в присутствии глав внешнеполитических ведомств и их помощников. Одной из ключевых тем беседы стало урегулирование украинского кризиса.

По словам Трампа, на переговорах договориться о мирном разрешении конфликта не удалось, но остаются значительные шансы на достижение согласия в будущем. Путин, в свою очередь, заявил о желании как можно скорее завершить конфликт на Украине.

Визит российского президента в Анкоридж занял около пяти часов. После беседы с Трампом Путин посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон и подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского — покровителя Америки.

Никита Кротов

