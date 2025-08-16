Журналист из США восторжен подарком своего коллеги из России

16 августа 2025, 11:27

Журналист из США Гленн пришел в восторг от подаренной ему коллегой русской водки

Фото: istockphoto/Mukhina1

Американский журналист Брайан Гленн, который работал на встрече президентов России и США на Аляске, был в восторге от подарка, который ему преподнёс российский коллега Александр Юнашев. Кадры с реакцией Гленна опубликованы в Telegram-канале российского репортёра.