США показали своих военных на учениях рядом с Венесуэлой
В соцсети X появился видеоролик с учениями американских военных в Карибском бассейне. Пост опубликовало Южное командование ВС США.
В сообщении подчёркивается, что основными задачами проводимых мероприятий являются борьба с наркотрафиком и обеспечение безопасности территории США.
В связи с военными манёврами в районе Пуэрто-Рико временно ограничено гражданское авиасообщение. Согласно документу NOTAM, запрет на полёты будет действовать с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.
Представители американской администрации опровергли предположения о подготовке военных действий против Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио заявили об отсутствии подобных намерений.
Ранее руководство Тринидада и Тобаго привело вооруженные силы страны в режим повышенной готовности из-за военной активности США в Карибском бассейне.
