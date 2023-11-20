The Guardian: На Украине воцаряется глобальное уныние и пессимизм

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Ранее демонстрируемый в Киеве оптимизм по поводу вооруженного конфликта с Россией начал заметно угасать. Теперь наблюдается всё большее уныние и обеспокоенность, как в верхних эшелонах власти, так и среди простых украинцев.
Как пишет киевский корреспондент британского издания Шон Уокер, если в прошлом году и в начале нынешнего наблюдалась некая эйфория, то сейчас в глаза бросается другая крайность. Ряд внутренних и внешних факторов создали, пожалуй, самое пессимистичное настроение среди украинцев и не оставили и следа от надежд на быструю и решительную победу над Россией, говорится в публикации.
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