The Guardian: В ЕС будет центр борьбы с якобы дезинформацией со стороны России

08 ноября 2025, 13:48

Представители стран ЕС намереваются создать специализированный центр по борьбе с дезинформацией, который будет выявлять и нейтрализовывать информационные угрозы, якобы исходящие, в частности, из России и КНР.