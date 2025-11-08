The Guardian: В ЕС будет центр борьбы с якобы дезинформацией со стороны России
Представители стран ЕС намереваются создать специализированный центр по борьбе с дезинформацией, который будет выявлять и нейтрализовывать информационные угрозы, якобы исходящие, в частности, из России и КНР.
Об этом 7 ноября написала The Guardian, ссылаясь на внутренние документы.
Согласно материалу, исполнительная власть объединения планирует учредить «Центр демократической устойчивости», который соединит экспертов из стран ЕС и государств‑кандидатов. В публикации отмечается, что Россия и Китай называются источниками якобы дезинформации.
По данным газеты, проект обращения от главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен обнародуют в следующую среду, 12 ноября. В Брюсселе инициативу рассматривают как ответ на растущие, по их оценке, риски, связанные с кибервмешательством.
