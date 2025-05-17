The National Interest: испытания «Орешника» являются предупреждением для Украины

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Россия продолжает развивать свои передовые гиперзвуковые оружейные платформы. Американское издание The National Interest полагает, что «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы и даже западном побережье США.
В публикации отмечается, что этот вид российского вооружения превосходит по характеристикам, например, системы хуситов.
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«Если русские решат нанести удар по Западу с помощью этих систем — даже в ограниченном количестве — разрушения будут катастрофическими», — подчеркнули американские аналитики.По мнению авторов статьи, новые испытания «Орешника» могут стать предупреждением для Украины о бесперспективности военного противостояния, поскольку системы ПВО НАТО не смогут защитить страну. Также они добавили, что российский ВПК создает такие системы, о которых Пентагон может только мечтать.
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Лидия Пономарева