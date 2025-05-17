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Глава крымского парламента Владимир Константинов, оценивая перспективы возобновления дружеских отношений России и Украины, заявил, что после того, как Киев «намается в своих Европах», он сменит курс на построение будущего вместе с Москвой.
Парламентарий заявил, что украинский народ постучится обратно в Русский дом. Это случится, когда власти Украины поймут, что их будущее – в единстве с Россией. Однако для этого нужно время.
Фундаментальная борьба за Русский мир продолжается, добавил Константинов в беседе с РИА Новости.
Также он отметил, что продолжается действие инерции после развала СССР и предательства, последствия которого по-прежнему не преодолены.
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Фундаментальная борьба за Русский мир продолжается, добавил Константинов в беседе с РИА Новости.
Также он отметил, что продолжается действие инерции после развала СССР и предательства, последствия которого по-прежнему не преодолены.
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Анастасия Чинкова