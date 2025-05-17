Раскрыто, когда состоится встреча Путина и Зеленского

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Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, если будет достигнут ряд договорённостей делегаций двух государств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что встреча двух лидеров возможна только как результат работы делегаций России и Украины по достижению определённых договорённостей.
Напомним, что накануне состоялись переговоры России и Украины в Стамбуле. Подробнее о результатах встречи и достигнутых договорённостях читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что накануне состоялись переговоры России и Украины в Стамбуле. Подробнее о результатах встречи и достигнутых договорённостях читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова