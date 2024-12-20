The Times: британские военные могут стать мишенями в случае появления на Украине

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Британские военные могут стать мишенями для российских войск, в случае их появления на территории Украины. Об этом пишет газета The Times.
Издание отмечает, что, чем ближе к фронту, тем эффективнее обучение. Однако подчёркивает, что ВС РФ будут преследовать любую помощью Запада внутри Украины.
Журналисты напомнили, что Великобритания ещё с прошлого года обсуждает возможность отправки своих бойцов на Украину. Однако в настоящее время консенсуса по этому вопросу добиться не удалось.
Ранее газета The New York Times писала, что избранный президент США Дональд Трамп выступил с предложением создать буферную зону на Украине, которая будет патрулироваться 40 тысячами европейских военных. При этом эксперты уверены, что таким образом Трамп не предлагает перейти к реальным действиям, а лишь устраивает «политический театр».
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Журналисты напомнили, что Великобритания ещё с прошлого года обсуждает возможность отправки своих бойцов на Украину. Однако в настоящее время консенсуса по этому вопросу добиться не удалось.
Ранее газета The New York Times писала, что избранный президент США Дональд Трамп выступил с предложением создать буферную зону на Украине, которая будет патрулироваться 40 тысячами европейских военных. При этом эксперты уверены, что таким образом Трамп не предлагает перейти к реальным действиям, а лишь устраивает «политический театр».
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Анастасия Чинкова