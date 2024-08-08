Отмечается подготовка ВСУ для наступления на Белгородскую область

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В Харьковской области отмечается большое скопление подразделений ВСУ, которые в ближайшее время могут организовать наступление на Белгородскую область по аналогии с Курской. Так считает журналист и блогер Юрий Подоляка.
«Отмечена концентрация значительных сил противника севернее Харькова. Думаю, в ближайшее время и здесь могут начаться события. Все пока очень напоминает действия противника перед броском на Курскую область», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
Он не исключил, что ВСУ планируют измотать подразделения ВС РФ частыми передислокациями с одного участка на другой. Таким образом, журналист предполагает, что уже в ближайшее время боевые действия могут начаться еще на одном участке, и возможно, именно в Белгородской области.
Напомним, многочисленная группировка ВСУ в составе порядка тысячи человек прорвала российскую границу в Курской области и развивает свое наступление по направлениям к Суджанскому и Кореневскому районам. Ситуация в регионе остается крайне напряженной.
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Элина Позднякова