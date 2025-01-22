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После окончания конфликта на Украине Запад не успеет подготовиться к возможным военным действиям с Россией. Хотя такая подготовка, безусловно, ведётся.
Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на сточники в военных кругах.
В свою очередь, генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс, командующий корпусом быстрого реагирования НАТО, считает, что после завершения конфликта на Украине Россия восстановится намного быстрее, чем западные страны, и в этом будет её преимущество. К тому же, на стороне российских военных будет боевой опыт в совершенно новых условиях, с которым не сталкивались войска альянса. Он имели дело, как правило, с плохо вооружёнными и так же организованными разрозненными отрядами, а не с прекрасно экипированной, обученной и закалённой в боях армией, подчеркнул британский военачальник.
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«Когда замолкнут пушки на Украине, то произойдет возрождение и восстановление России. Это будет гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации», — заявил генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий британской полевой армии.
В свою очередь, генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс, командующий корпусом быстрого реагирования НАТО, считает, что после завершения конфликта на Украине Россия восстановится намного быстрее, чем западные страны, и в этом будет её преимущество. К тому же, на стороне российских военных будет боевой опыт в совершенно новых условиях, с которым не сталкивались войска альянса. Он имели дело, как правило, с плохо вооружёнными и так же организованными разрозненными отрядами, а не с прекрасно экипированной, обученной и закалённой в боях армией, подчеркнул британский военачальник.
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Александр Бойцов