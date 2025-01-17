В Кремле обеспокоены возможным продвижением Британии к границам России

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Возможное продвижение военной инфраструктуры Великобритании, являющейся членом НАТО, к границам России вызывает беспокойство. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Отмечается, что такая перспектива описана в одном из пунктов соглашения о столетнем партнёрстве, которое было подписано накануне Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером в ходе его визита в Киев.
Ранее правительство Великобритании сообщило, что Лондон изучит все возможные варианты размещения оборонной инфраструктуры, в том числе военных баз, на территории Украины.
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Анастасия Чинкова