Шольц пообещал быстрое расследование ситуации с записью беседы немецких офицеров

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на появление в российских СМИ публикаций с записью разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших, «как бомбить Крымский мост». Он пообещал «быстрое расследование» этой ситуации.
Накануне, 1 марта, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в своей социальной сети полный текст и звукозапись беседы немецких офицеров высшего звена, в ходе которой они обсуждают способы и средства атаки на Крымский мост с целью нанесения наибольшего ущерба. В разговоре, в частности, упоминаются ракеты Taurus и то, что канцлер не хочет передавать их Украине.
В оборонном ведомстве Германии после первой проверки записи сочли, что она подлинная, передаёт издание Die Welt. Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) уже начало проверку по факту возможного перехвата секретных переговоров. Шольц назвал случившееся «очень серьёзной проблемой» и заверил, что расследование будет проведено «очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро».
Понятно, что канцлера сильно тревожит канал утечки секретной информации и то, что переговоры высших военных чинов стали «секретом Полишинеля», а вовсе не содержание их беседы, которое, по мнению заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, открыло новую сущность Германии — лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую.
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В оборонном ведомстве Германии после первой проверки записи сочли, что она подлинная, передаёт издание Die Welt. Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) уже начало проверку по факту возможного перехвата секретных переговоров. Шольц назвал случившееся «очень серьёзной проблемой» и заверил, что расследование будет проведено «очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро».
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Александр Бойцов