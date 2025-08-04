Тимошенко обвинила Запад в превращении Украины в «бесправную колонию»

04 августа 2025, 20:14

Тимошенко: Запад своими действиями превращает Украину в бесправную колонию

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что политика Запада в отношении Украины ведёт к подрыву её суверенитета.