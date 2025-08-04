Тимошенко обвинила Запад в превращении Украины в «бесправную колонию»
Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что политика Запада в отношении Украины ведёт к подрыву её суверенитета.
По её словам, западные партнёры превратили страну в «бесправную колонию», заставляя расплачиваться за помощь и кредиты фактической потерей контроля над внутренними делами.
Тимошенко в интервью «The Times» подчеркнула, что кредиты международных финансовых организаций и экономическая помощь предоставляются под условия, которые нарушают принципы независимости. В частности, по её утверждению, западные страны добились установления внешнего контроля над государственными институтами, банками и ключевыми экономическими монополиями Украины.
Эти заявления прозвучали на фоне острой внутренней дискуссии о балансе внешнего влияния и независимости в украинской политике. Напомним, 22 июля Верховная рада приняла изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП – ключевые антикоррупционные органы – теперь зависят от решений генпрокурора. Это решение уже вызвало критику со стороны западных партнёров Украины, в том числе представителей ЕС и США, призывающих Киев сохранять независимость антикоррупционной системы.
Выступление Тимошенко стало продолжением её критики действующей власти, которую она обвиняет в чрезмерной уступчивости международным донорам и утрате национального контроля над стратегическими решениями.
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