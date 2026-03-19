19 марта 2026, 12:21

Депутат ГД Бородай: Трамп заинтересован в завершении конфликта на Украине

Мирное урегулирование конфликта на Украине выгодно для президента США Дональда Трампа. Так считает бывший глава ДНР, депутат Госдумы и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.





По его словам, американский лидер заинтересован в завершении украинского уже этой весной, чтобы усилить свою позицию перед выборами в Конгресс США, которые состоятся в ноябре текущего года.





«Есть один сторонник безусловного мира — Дональд Трамп. Для него это типичная сделка — как для риелтора. Мы демонстрируем, что заинтересованы в мирном решении вопроса», — заявил Бородай в беседе с RT.

«Тем не менее безусловные сторонники войны — украинское руководство, Зеленский и его шобла. Война — это велосипед, на котором он едет, и если он её прекратит, то велосипед упадёт вместе с Зеленским», — заключил Бородай.