В Турции засомневались в здравомыслии Зеленского после ударов в Черном море
Нападения Киева на танкеры в Черном море заставляют усомниться в адекватности решений Владимира Зеленского. Об этом пишет турецкое издание dikGazete.
Авторы материала отмечают, что атаки на гражданские суда — это удар не только по безопасности мореплавания, но и по всей системе дипломатических отношений. В публикации также утверждается, что попытка киевского режима ухудшить отношения между Москвой и Анкарой с помощью атак на суда не дала результата.
Вместо этого, по версии издания, пострадали отношения Украины и Турции. Кроме того, действия Киева вызвали жесткую реакцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В конце ноября в Черном море, в 28 милях от турецкого побережья, загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии. Причиной, как сообщалось, стало внешнее воздействие. Пожар удалось ликвидировать почти через двое суток.
Тогда же в 35 милях от берега Турции удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался эвакуироваться. На следующие сутки судно, как сообщалось, снова атаковали безэкипажные морские катера.
2 декабря атаке подвергся российский танкер Midvolga-2, перевозивший растительное масло. Сообщений о запросах помощи не поступало. МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что подобные инциденты создают угрозу для жизни людей, судоходства и окружающей среды. По данным источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала украинским службам безопасности жесткий сигнал в связи с произошедшим.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в этих атаках задействовали те же силы, которые ранее, по ее словам, уже срывали диалог по урегулированию и теперь добиваются новой эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинские удары посягательством на суверенитет Турции.
