В Турции засомневались в здравомыслии Зеленского после ударов в Черном море

08 февраля 2026, 13:35

DikGazete: Удары Киева в Черном море указывают на то, что Зеленский свихнулся

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Нападения Киева на танкеры в Черном море заставляют усомниться в адекватности решений Владимира Зеленского. Об этом пишет турецкое издание dikGazete.