Зеленский высказался об окончании конфликта на Украине

07 февраля 2026, 14:47

Зеленский: США хотят, чтобы конфликт на Украине завершился до июня

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

США хотят, чтобы конфликт на Украине завершился до июня. Такое заявление об окончании боевых действий сделал Владимир Зеленский, передают украинские СМИ.