Зеленский высказался об окончании конфликта на Украине
США хотят, чтобы конфликт на Украине завершился до июня. Такое заявление об окончании боевых действий сделал Владимир Зеленский, передают украинские СМИ.
Американские власти настаивают на завершении конфликта до начала лета и, возможно, будут активно продвигать эту инициативу, отметил предводитель киевского режима. Зеленский предположил, что позиция США может зависеть от внутренних политических факторов, таких как предстоящие выборы и деятельность Конгресса.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
