Над Курском и Курчатовым прогремела серия взрывов из-за массовой атаки БПЛА ВСУ

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Беспилотники ВСУ совершили массовую атаку на Курскую область, вызвав серию взрывов в небе над Курском и Курчатовом. Системы ПВО региона были задействованы для отражения атак, однако в Курчатове на одной из улиц возник пожар, предположительно из-за падения обломка сбитого дрона.
Информацию о происходящем подтвердили Telegram-каналам Baza и Shot местные очевидцы.
Власти Курской области пока не предоставили официальных данных о количестве сбитых беспилотников или возможных разрушениях.
Ранее ВСУ атаковали торговый центр в Беловском районе области, где в результате удара погибли четыре человека. Атака ВСУ произошла вечером, когда посетители, включая покупателей магазина детских товаров, находились внутри здания.
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Власти Курской области пока не предоставили официальных данных о количестве сбитых беспилотников или возможных разрушениях.
Ранее ВСУ атаковали торговый центр в Беловском районе области, где в результате удара погибли четыре человека. Атака ВСУ произошла вечером, когда посетители, включая покупателей магазина детских товаров, находились внутри здания.
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Мария Моисеева