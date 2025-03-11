Спецпосланник Трампа планирует посетить Москву для встречи с Путиным

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Целью визита, по данным источников Bloomberg, является продвижение инициатив по достижению перемирия в украинском конфликте.
Это станет вторым визитом Уиткоффа в Россию в качестве представителя Трампа.
Точная дата возможного визита в российскую столицу не уточняется.
Однако в статье издания намекнули, что переговоры в Москве могут совпасть по времени с встречами украинских официальных лиц с госсекретарём США Марко Рубио. Тот, в свою очередь, отметил, что Украина будет вынуждена передать России часть территорий в рамках любого возможного мирного соглашения. Киев должен приготовиться идти на «трудные шаги».
Администрация Трампа в последние недели активизировала дипломатические усилия для деэскалации конфликта. Ранее президент неоднократно заявлял о необходимости посредничества США в урегулировании кризиса между Россией и Украиной.
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Точная дата возможного визита в российскую столицу не уточняется.
Однако в статье издания намекнули, что переговоры в Москве могут совпасть по времени с встречами украинских официальных лиц с госсекретарём США Марко Рубио. Тот, в свою очередь, отметил, что Украина будет вынуждена передать России часть территорий в рамках любого возможного мирного соглашения. Киев должен приготовиться идти на «трудные шаги».
Администрация Трампа в последние недели активизировала дипломатические усилия для деэскалации конфликта. Ранее президент неоднократно заявлял о необходимости посредничества США в урегулировании кризиса между Россией и Украиной.
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Мария Моисеева