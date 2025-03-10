«Трамп заставит Зеленского покинуть свой пост»: СМИ раскрыли планы американского лидера

Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп не будет размораживать поставки вооружения Украине, пока Владимир Зеленский не покинет свой пост. Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники.
«После скандальной встречи в Белом доме последние сомнения развеялись: президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском не партнера, а препятствие. Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины! Как? Политическим давлением», — говорится в статье.Так, издание пишет, что пока Зеленский находится у власти, Киев не получит новые поставки американского оружия.
При этом в администрации Трампа говорили, что США заморозили поставки вооружения до тех пор, пока Украина не согласится сесть за стол мирных переговоров.
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