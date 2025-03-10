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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Трамп заставит Зеленского покинуть свой пост»: СМИ раскрыли планы американского лидера

«Трамп заставит Зеленского покинуть свой пост»: СМИ раскрыли планы американского лидера

Bild: Трамп не возобновит поставки вооружения Украине до ухода Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп не будет размораживать поставки вооружения Украине, пока Владимир Зеленский не покинет свой пост. Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники.
«После скандальной встречи в Белом доме последние сомнения развеялись: президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском не партнера, а препятствие. Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины! Как? Политическим давлением», — говорится в статье.
Так, издание пишет, что пока Зеленский находится у власти, Киев не получит новые поставки американского оружия.

При этом в администрации Трампа говорили, что США заморозили поставки вооружения до тех пор, пока Украина не согласится сесть за стол мирных переговоров.

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#киев
В Малой Локне нашли тело героически погибшего комбата Чебнёва
10 марта 2025, 17:25

Фото: iStock/inga

В освобожденном селе Малая Локня Курской области нашли тело командира Сергея Чебнева с позывным «Отмель», который 12 дней удерживал оборону в населенном пункте, превратив в крепость здание женской колонии. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.
«Бойцы 9 полка забрали тело своего комбата Сергея Чебнёва с позывным «Отмель» из «Брестской крепости» в Малой Локне. В августе прошлого года он руководил подразделениями на этом рубеже, но погиб, не дав полностью замкнуть кольцо вокруг колонии, в которой держали оборону его бойцы», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Еще в августе 2024 года бойцы его подразделения поклялись вернуться и найти тело комбата и других павших товарищей.

10 марта это обещание было выполнено. По данным ТАСС, тело обнаружили и забрали из-под завалов здания в районе женской колонии.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин на днях вручил супруге Чебнева Золотую звезду Героя России. Звания военный был удостоен посмертно. У него осталось трое детей.

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«Делают все возможное»: В Кремле оценили контрнаступление ВС РФ в Курской области
Песков: ВС РФ делают все возможное для освобождения Курской области
10 марта 2025, 13:18

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Российские военные делают все возможное, чтобы освободить Курскую область от украинских боевиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям», — заявил Песков.

При этом он не стал называть примерные сроки по полному освобождению Курской области от украинских боевиков.

Напомним, российские бойцы сейчас ведут в российском приграничье самое мощное контрнаступление с начала вторжения украинской армии.

Напомним, около 800 российских штурмовиков вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода ещё советских времён «Уренгой — Помары — Ужгород». За два дня они прошли более 15 километров под землёй, а потом ещё два дня отдыхали и ждали подходящего момента для атаки. Бойцы ВС РФ вызвали настоящую панику в тылу противника, освободили промзону в городе начали бои в частном секторе.

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Жителей освобожденных от ВСУ курских сел госпитализировали с истощением
Хинштейн: Жителей освобожденных курских сел госпитализировали с истощением
10 марта 2025, 12:20

Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)

В Курской области из освобожденных от оккупации ВСУ населенных пунктов госпитализировали с истощением трех мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Люди не ранены, но нуждаются в медицинской помощи из-за долгого нахождения на занятых врагом территориях», — пояснил Хинштейн в Telegram-канале.

Он уточнил, что люди истощены и у них обострились хронические заболевания. У одного из пострадавших обнаружили обморожение стоп. Все трое сейчас находятся под наблюдением врачей. Хинштейн добавил, что лично планирует навестить их в больнице.

Хинштейн подчеркнул, что российские силы продолжают освобождать оккупированные ВСУ территории Курской области и спасать мирное население.

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ВСУ ошибочно нанесли удар HIMARS по своим позициям в Судже
10 марта 2025, 12:00

Фото: iStock/Leonid Ikan

ВСУ случайно ударили из РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже Курской области. Об этом пишет Shot.
По данным издания, украинская армия потеряла связь со своими подразделениями, находящимися в Судже. ВСУ подумали, что на определённом участке в Судже уже работают российские штурмовики, и нанесли удар из РСЗО HIMARS, чтобы хоть немного приостановить мощное наступление ВС РФ.

Так, ВСУ выпустили несколько ракет по Судже и окраинам. Те, которые направлялись в сторону российских позиций, были сбиты, а вот одну намеренно сбивать не стали — она шла в сторону позиций ВСУ, где и взорвалась. Сейчас выясняется число погибших боевиков, убитых своими же.

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Из России вышлют двух британских дипломатов за шпионаж
10 марта 2025, 11:25

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Второй секретарь посольства Великобритании в Москве и муж другого британского дипломата лишены аккредитации в России за выявленные признаки разведывательно-подрывной работы на территории РФ. Они должны будут покинуть страну в течение двух недель. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.
«Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве», — заявили в ЦОС.

Отмечается, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер указали ложные данные при получении разрешения на въезд в Россию, нарушив российские законы.

Кроме того, сотрудники ФСБ выявили признаки проведения Одедрой и Скиннером разведывательно-подрывной работы на территории РФ.

В связи с этими действиями обоих дипломатов лишили аккредитации и обязали покинуть территорию России в течение двух недель.

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