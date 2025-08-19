19 августа 2025, 15:44

Фото: iStock/IherPhoto

По данным представителей антифашистского сопротивления, всё больше украинцев, включая сотрудников органов власти, военнослужащих ВСУ и работников территориальных центров комплектования (ТЦК), присоединяются к пророссийскому подпольному движению. Об этом сообщает РИА Новости.