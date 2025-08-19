На Украине растёт число сторонников пророссийского подполья на фоне успехов ВС РФ
По данным представителей антифашистского сопротивления, всё больше украинцев, включая сотрудников органов власти, военнослужащих ВСУ и работников территориальных центров комплектования (ТЦК), присоединяются к пророссийскому подпольному движению. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил источник в сопротивлении, активизация связана с успехами российских войск на фронте, изменениями в международной политике и внутренней нестабильностью на Украине.
По словам представителя сопротивления, координация с российскими военными усиливает эффективность движения.
Как ранее информировали в российских силовых структурах, Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные трудности с эвакуацией убитых и раненых на волчанском направлении. Согласно сообщению РИА Новости, волонтёры ВСУ заявляли о критической нехватке эвакуационных машин.
