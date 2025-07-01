Военные рассказали о деталях освобождения Червоной Зирки в ДНР
Военнослужащие 29-й армии группировки «Восток» поделились подробностями освобождения Червоной Зирки в ДНР. Видеоролик опубликовало Минобороны РФ.
Штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады выбили противника с огневых позиций.
«Россия освобождает захваченные города, помогает людям. Мы, военнослужащие, поддерживаем гражданское население — помогаем с медициной, водой, провизией, эвакуируем. Люди искренне благодарны», — рассказал гранатометчик с позывным «Вахх».Ранее мы писали, что военнослужащие группировки войск «Восток» поделились подробностями освобождения населенного пункта Шевченко.