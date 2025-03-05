«Только хорохорятся»: стало известно, сможет ли Европа заменить Киеву помощь от США

Никто не отдаст Киеву новые регионы Российской Федерации, тем более что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины. Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя очередное заявление Владимира Зеленского об отказе от уступок территории. По его словам, Киев потерял даже последний свой козырь — возврат российских территорий в обмен на мир.