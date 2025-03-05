«Только хорохорятся»: стало известно, сможет ли Европа заменить Киеву помощь от США

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Глава комитета Совета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил сомнения в том, что Европа способна полноценно заменить Киеву помощь, которую приостановили США. По его мнению, европейские лидеры «только хорохорятся», но сами при этом далеко не так сильны, как были ранее.
«Европейцы только сейчас поддерживают Зеленского, но это все на время. Постепенно восторги начнут затихать. Когда нужно будет помогать реальными делами, они постараются отползти от этой ситуации», — пояснил сенатор в беседе с «Газетой.Ru».При этом в Госдуме считают, что Европе нужно сохранять реноме, потому она будет до последнего делать вид, что поддерживает Украину. В беседе с RT депутат Виктор Водолацкий заявил, что европейские лидеры, «даже стоя на эшафоте», будут продолжать разбрасываться заявлениями о необходимости поддержки Киева.
«Ряд европейских стран завязан с Америкой очень жесткими кредитными обязательствами, и Трамп их заставит не голосовать за те или иные действия. Поэтому у Макрона и его сумасшедших сотоварищей останется небольшое количество (поддерживающих их стран. — прим.ред.), но они в любом случае будут продолжать накачивать и говорить Зеленскому: «Ты не сдавайся, ты лучший», — пояснил парламентарий.Читайте также:
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