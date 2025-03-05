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«Только хорохорятся»: стало известно, сможет ли Европа заменить Киеву помощь от США

Сенатор Карасин усомнился в способности Европы заменить Киеву помощь от США
Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

Глава комитета Совета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил сомнения в том, что Европа способна полноценно заменить Киеву помощь, которую приостановили США. По его мнению, европейские лидеры «только хорохорятся», но сами при этом далеко не так сильны, как были ранее.
«Европейцы только сейчас поддерживают Зеленского, но это все на время. Постепенно восторги начнут затихать. Когда нужно будет помогать реальными делами, они постараются отползти от этой ситуации», — пояснил сенатор в беседе с «Газетой.Ru».
При этом в Госдуме считают, что Европе нужно сохранять реноме, потому она будет до последнего делать вид, что поддерживает Украину. В беседе с RT депутат Виктор Водолацкий заявил, что европейские лидеры, «даже стоя на эшафоте», будут продолжать разбрасываться заявлениями о необходимости поддержки Киева.
«Ряд европейских стран завязан с Америкой очень жесткими кредитными обязательствами, и Трамп их заставит не голосовать за те или иные действия. Поэтому у Макрона и его сумасшедших сотоварищей останется небольшое количество (поддерживающих их стран. — прим.ред.), но они в любом случае будут продолжать накачивать и говорить Зеленскому: «Ты не сдавайся, ты лучший», — пояснил парламентарий.
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США перестали делиться разведданными с Украиной
FT: Вашингтон заморозил каналы передачи разведданных Киеву
05 марта 2025, 16:01

Фото: iStock/ValleraTo

США прекратили обмен разведданными с Украиной вместе с приостановкой прочей военной помощи, заявляет Financial Times со ссылкой на источники.
«Это может серьезно затруднить способность украинских военных атаковать российские войска. Сотрудничество с разведкой США было необходимо для способности Украины идентифицировать и поражать российские военные цели», — говорится в статье.

Отмечается, что сразу два источника подтвердили заморозку Вашингтоном каналов разведки с Киевом. Однако США продолжают делиться своими разведданными со своими партнерами, включая Британию.

По данным Fox News, директор ЦРУ Джон Рэтклифф приостановил передачу разведданных Украине. Однако официальный представитель в Киеве, пожелавший остаться неназванным, заявил Bloomberg, что Украина продолжает получать разведданные из США.

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#зеленский
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В Совете Федерации похвалили Трампа за решение по Украине
Сенатор Джабаров приятно удивился решению Трампа приостановить помощь Киеву
05 марта 2025, 15:58

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что был приятно удивлен решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине. По его словам, это доказывает, что слова американского лидера не расходятся с делами.
Джабаров напомнил, что поставками оружия американская помощь не ограничивается, ведь Киев получает системы наведения ракет, информацию ​со спутников и разведданные.
«Если Штаты прекратят предоставлять Киеву и это, то Украина с очень большой долей вероятности вскоре потерпит сокрушительное поражение. Возможно, Зеленский одумается и поймет, что, когда ему протягивают руку, лучше ее взять, а не сидеть в болоте», — пояснил сенатор в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время политолог Дмитрий Солонников подчеркнул, что помощь США была приостановлена из-за перепалки Зеленского с Трампом в Овальном кабинете, и его нежелания идти на мирные соглашения. В разговоре с «Известиями» аналитик объяснил, что приостановка помощи не приведет к моментальным последствиям, так как у Киева еще есть запасы оружия и поддержка от Европы.
«Трампу от Зеленского в свою очередь нужно лишь одно: чтобы он дал показания, как воровали бюджетные средства США, деньги американских налогоплательщиков, как это делала команда на Украине и предыдущая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом. После этого Зеленскому могут пообещать участие в программе защиты свидетелей, выход из расследования», — поделился политолог.
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«Не скажу круче, чем Трамп»: в России ответили на отказ Зеленского от уступок территории
Военэксперт Кошкин: никто не отдаст Киеву новые регионы РФ
05 марта 2025, 15:53

Фото: iStock/IherPhoto

Никто не отдаст Киеву новые регионы Российской Федерации, тем более что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины. Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя очередное заявление Владимира Зеленского об отказе от уступок территории. По его словам, Киев потерял даже последний свой козырь — возврат российских территорий в обмен на мир.
«Круче, чем сказал Трамп, я, наверное, не скажу. Когда у него спросили про территорию, он заявил: «Ну идите и заберите». Как это возможно, мы положили столько парней там. Каждый наш боец стоит на вес золота. Никто ничего не собирается отдавать. Они вошли в состав Российской Федерации, а мы своей землей не торгуем», — подчеркнул эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь политолог Юрий Светов обратил внимание на то, что Зеленский уже выразил свои сожаления о перепалке с Трампом в Белом доме, и назвал это продолжением хамства главы киевского режима. В разговоре с RT аналитик отметил, что главного, а именно извинений, от Зеленского не последовало.
«А его премьер-министр Шмыгаль вообще замечательную фразусказал: «Мы готовы к равноправному диалогу с Соединенными Штатами Америки, с президентом США». Простите, какой равноправный диалог может быть между тем, кто дал миллиарды долларов, и тем, кто забрал эти деньги и даже не хочет говорить спасибо?» — подчеркнул Светов.
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В Совфеде назвали самую большую ошибку, которую может совершить Зеленский
Сенатор Пушков: нет большей ошибки для Киева, чем конфликт с США в расчете на ЕС
05 марта 2025, 15:24

Владимир Зеленский

Нет большей ошибки, которую может совершить Киев, чем развязать конфликт с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывая на поддержку Европы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. По его мнению, Владимир Зеленский ведет ситуацию к тупику, так как американский лидер не станет отступать.
«Зеленский сознательно загоняет ситуацию в тупик. Трамп не пойдет на попятную. Кризис украинской политики углубляется, неадекватность решений Киева возрастает. Нет большей ошибки для Киева, как вступить в конфликт с главой США в расчете на Европу», — приводят argumenti.ru слова сенатора.
В то же время в Госдуме прокомментировали инициативу премьер-министра Великобритании Кира Стармера о продолжении военной поддержки Украины даже после заключения мира. Депутат Алексей Чепа в беседе с RT назвал такие намерения безумными, так как соглашение еще даже не подписано, а оно, к примеру, может подразумевать отказ от вооружения Украины.
«Если они говорят с американцами, они говорят одно. Но если они говорят с Украиной — говорят другое. Возможно, это заявление адресовано киевским подопечным для того, чтобы их взбодрить в сегодняшней непростой для них ситуации», — поделился парламентарий.
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Трамп не стал возобновлять военную помощь Украине, несмотря на усилия Зеленского
#сша
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В Москве избили волонтёра СВО из-за наклейки Z на автомобиле
05 марта 2025, 15:16

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В Москве избили волонтёра СВО и прокололи шины на его автомобиле с наклейкой Z. Об этом пострадавший Егор Железняков рассказал в беседе с «Лентой.ру».
По словам мужчины, он неоднократно ездил в зону боевых действий, где оказывал гуманитарную помощь как военным, так и гражданским. На заднем стекле его автомобиля наклеены символ спецоперации Z и группировки войск «Север». Символика привлекла внимание неизвестного, который выступает против СВО.

По словам Железнякова, вечером 2 марта он припарковал автомобиль во дворе дома в Чертанове Южном. А утром, собираясь ехать на работу, обнаружил проколы двух задних колёс.

Мужчина попросил знакомых проверить камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие произошедшее. Вечером, возвращаясь домой, Железняков позвонил в полицию и попросил вызвать наряд к своему дому. Пока он ждал правоохранителей, увидел своего обидчика, идущего с ребёнком. Спокойно и без наездов Егор подошёл к мужчине и спросил, зачем тот повредил его автомобиль. В ответ получил: «За зетку».

После этого началась словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник негативно высказывался в адрес участников СВО и волонтёров. Затем мужчина схватил Железнякова за голову и начал угрожать, что разобьёт ей стекло машины. В итоге пострадавшему удалось бежать. Его госпитализировали в Первую Градскую больницу, где диагностировали ушиб шеи из-за падения на бордюр.

Егор написал заявление в полицию.

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