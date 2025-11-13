«Очень серьезно поплатился»: Названа причина возможной отставки Сырского

13 ноября 2025, 11:22

Баранец: Сырского могут снять после поражений ВСУ

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Поражение ВСУ в Запорожье может привести к отставке главнокомандующего Александра Сырского.





Так считает военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец в интервью NEWS.ru. По его мнению, у Владимира Зеленского уже есть несколько оснований для увольнения генерала.





«Сырский снимал войска с Запорожского направления и за это очень серьезно поплатился», — отметил собеседник.