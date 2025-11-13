«Очень серьезно поплатился»: Названа причина возможной отставки Сырского
Баранец: Сырского могут снять после поражений ВСУ
Поражение ВСУ в Запорожье может привести к отставке главнокомандующего Александра Сырского.
Так считает военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец в интервью NEWS.ru. По его мнению, у Владимира Зеленского уже есть несколько оснований для увольнения генерала.
«Сырский снимал войска с Запорожского направления и за это очень серьезно поплатился», — отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что Зеленский может отправить Сырского в отставку даже при отсутствии подтверждений неправомерного использования военных средств.