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Толпа жительниц Ивано-Франковска избила женщину и ребёнка, приняв их за наводчиц военкомов

В Ивано-Франковске толпа избила женщину с ребенком
07 февраля 2024, 20:38
Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Толпа разъярённых украинок в Ивано-Франковской области окружила машину, в которой ехала местная жительница со своей дочерью. Женщины избили и мать, и ребёнка, приняв их за наводчиц Территориального центра комплектации (так на Украине называют военкоматы).

По словам пострадавшей женщины, сельчанки думали, что она приехала «сдавать военкомам их мужей», поэтому действовали решительно и радикально: сначала окружили автомобиль и заставили выйти, а затем избили её вместе с дочкой, передаёт телеграм-канал SHOT. Она показывала вырванные с корнем клочья волос и изрядные гематомы от ударов. По словам избитой, некоторые лихие дамы, защищая мужчин от угрозы мобилизации, использовали бейсбольные биты.

Спасло её и дочь только то, что в разгар побоища кто-то в толпе крикнул, что это не та машина, а нужная стоит несколько дальше. После этого внимание нападавших украинских амазонок переключилось на другой автомобиль, а потерпевшая сумела уехать и увезти ребёнка. Сейчас факт произошедшего проверяют полицейские.

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#мобилизация
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В Британии заявили об учащении авиаударов России по позициям ВСУ
Меркурис: ВС РФ стали чаще наносить авиаудары по позициям ВСУ
07 февраля 2024, 19:39

Фото: istock / Vital Hil

Британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале отметил, что российские военнослужащие стали чаще наносить авиаудары по позициям ВСУ. По словам эксперта, украинская система ПВО, не справляется с такими интенсивными бомбардировками.

«Как будто все небо на востоке Украины перешло под контроль России, и русские могут бить с воздуха в любой момент», — заявил аналитик.
Ранее польское издание писало, что в украинских войсках за последнее время сильно выросли потери из-за нехватки вооружения и преимущества ВС РФ в артиллерии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
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«Германия всё»: В ФРГ заявили, что им больше нечем помочь Украине
МО ФРГ: Германия больше не может поставлять военную помощь Украине
07 февраля 2024, 18:22

Фото: iStock/Bohdana Pasichniuk

Германия не может поставлять большее количество военной помощи для Украины, об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц в ходе правительственного брифинга.
«Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе в контексте промышленности на данный момент. Мы, конечно, можем заключить дальнейшие (рамочные) соглашения, если будут увеличены производственные мощности, но по текущим потребностям мы находимся на пределе возможностей», — прокомментировал ситуацию Коллатц.

Напомним, Германия занимает второе места по объёмам поставок военной помощи для Вооружённых сил Украины после Соединённых Штатов Америки.

В это время, Штаты также сталкиваются с некоторыми трудностями в выделении новых пакетов помощи для Киева. Так, американский сенат подготовил законопроект, в котором объединены средства на защиту границы Штатов от незаконных мигрантов и на помощь ВСУ. Так, предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, 60,06 из которых будут направлены Украине. Теперь проект должен подписать Конгресс США.

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#украина
#всу
#сво
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В Белгороде ребёнок попал под машину, когда бежал прятаться от взрывов
Маленький житель Белгорода попал под машину, испугавшись звуков взрывов
07 февраля 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Белгороде 10-летний мальчик попал под машину. В печальной ситуации не было бы ничего необычного, но дело в том, что ребёнок побежал через дорогу в сторону убежища, так как поблизости начали разрываться украинские снаряды.
Мальчик шёл по улице Щорса (памятник которому недавно снесли в Киеве), когда услышал сигнал воздушной тревоги, а затем звуки взрывов. Испуганный ребёнок побежал через дорогу в сторону бомбоубежища, не заметив, что горел красный сигнал светофора. Проезжавший водитель не успел затормозить и сбил мальчика. После происшествия движение в районе рынка «Солнечный» было перекрыто. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.

Сигналы ракетной опасности звучали в самом областном центре и Белгородском районе. Горожане сообщали о взрывах около Первого завода железобетонных конструкций в районе Крейда. В некоторых домах были выбиты стёкла и повреждены фасады. Также пострадали припаркованные автомобили.

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В Польше отметили, что украинские военные стали чаще погибать
Gazeta Wyborcza: украинские военные чаще погибают из-за нехватки снарядов
07 февраля 2024, 15:37

Фото: iStock/undefined undefined

В ВСУ за последнее время сильно выросли потери из-за нехватки вооружения и преимущества ВС РФ в артиллерии. Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.
«Все более ощутимая нехватка боеприпасов снижает эффективность ВСУ в области контрбатарейного борьбы. Украинская артиллерия вынуждена экономить снаряды и не может позволить себе наносить удары по всем потенциальным целям», - говорится в статье.

При этом сами украинские артиллеристы сообщают, что чем меньше у них снарядов, тем больше потерь среди пехоты ВСУ. Автор материала отметил, что Украина начала испытывать дефицит вооружения после блокировки военной помощи в США и из-за постоянных задержек поставок из европейских стран.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) отдали России инициативу на фронтах спецоперации из-за нехватки людей и боеприпасов. Украинские военные испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов и комплектующих для ремонта бронетехники. Из-за этого главная цель ВСУ сейчас — это сохранение существующих позиций.

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#вооружения
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На Украине приняли законопроект об ужесточении мобилизации
Верховная рада Украины приняла проект об ужесточении мобилизации
07 февраля 2024, 15:22

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации, об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.
«Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. За — 243», — рассказал Гончаренко.

При этом, по словам парламентария, проект будет также рассматриваться во втором чтении. Тогда в документ внесут некоторые правки. Гончаренко подчеркнул, что сам он голосовал «против».

Как добавила депутат Рады Ирина Геращенко, на голосовании отсутствовал главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Проект представлял министр обороны страны Рустем Умеров, при том, что сперва предполагалось, что это будет делать именно Залужный.

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#мобилизация
#всу
#сво
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ВС РФ ударили по военным объектам Украины
Минобороны: ВС РФ нанесли комплексный удар по объектам ВПК Украины
07 февраля 2024, 14:16

Фото: iStock/3D_generator

Российская армия нанесла комплексный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, все цели достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что на пораженных предприятиях производились беспилотные катера, береговые ракетные комплексы, а также ракеты к РСЗО и взрывчатые вещества.

В ведомстве подчеркнули, что все удары достигли своих целей, поразвив намеченные объекты.

Напомним, 7 февраля утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что в Киеве, Харькове и Николаеве прогремел ряд взрывов. В Новомосковском районе Днепропетровской области обломки беспилотника повредили предприятие. При этом польское командование заявило, что Польша подняла самолёты во время ракетной атаки РФ по Украине.

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#воздушная тревога
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Четыре дома повреждены при обстреле белгородского села Новая Таволжанка
Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка, повреждены 4 дома
07 февраля 2024, 13:58

Фото: iStock/victorass88

Украинская сторона атаковала село Новая Таволжанка в белгородской области, обстрелом повреждены четыре частных дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в одном из домов снаряд повредил хозпостройку. При этом в остальных пострадали крыши, окна и фасады. Также поврежден один автомобиль. Специалисты продолжают подворовой обход для выявления повреждений после обстрела ВСУ.

Ранее Гладков также сообщал, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. По предварительной информации, есть двое пострадавших - это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия.

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#обстрел
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В США раскрыли, к чему приведет Украину потеря Одессы
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: потеря Одессы обернётся катастрофой для Киева
07 февраля 2024, 13:36

Фото: iStock/Multipedia

Переход Одессы под контроль России обернется для правительства Украины полной катастрофой. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Если Одесса окажется под контролем России, Украина потеряет выход к Черному морю. Всю сельскохозяйственную продукцию, которую они производят для экспорта, придется перевозить по суше, а мы видели, насколько "гостеприимны" фермеры в Польше и Румынии», - заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Он подчеркнул, что польские и румынские фермеры призовут украинцев держаться от них подальше. По мнению Джонсона, по окончании конфликта Украина исчезнет с лица земли в качестве государства, так как она уже потеряла важные территории и большое число населения.
Таким образом, «Украина войдет в спираль смерти и после этого не восстановится, заключил Джонсон.

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Красногорский проект «Мужественные люди» отмечен премией «Мы рядом. Доброе дело»
07 февраля 2024, 12:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Социально-значимый проект из Красногорска стал лауреатом XI премии «Мы рядом. Доброе дело». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Премией отмечен проект Петрово-Дальневской детской школы искусств «Мужественные люди». Это серия концертных мероприятий, организованных под руководством Кристины Казанчян на сцене Центрального клинического военного санатория Минобороны «Архангельское». Участники проекта своими выступлениями выражали поддержку и благодарность за самоотверженность и героизм участникам СВО, проходящим реабилитацию в медучреждении», – говорится в сообщении.
В администрации напомнили, что в этом году губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги премии, отметил не только героические поступки защитников Родины, совершённые в ходе спецоперации, а также проекты по поддержке участников СВО и их близких.

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