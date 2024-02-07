Толпа жительниц Ивано-Франковска избила женщину и ребёнка, приняв их за наводчиц военкомов

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Толпа разъярённых украинок в Ивано-Франковской области окружила машину, в которой ехала местная жительница со своей дочерью. Женщины избили и мать, и ребёнка, приняв их за наводчиц Территориального центра комплектации (так на Украине называют военкоматы).
Спасло её и дочь только то, что в разгар побоища кто-то в толпе крикнул, что это не та машина, а нужная стоит несколько дальше. После этого внимание нападавших украинских амазонок переключилось на другой автомобиль, а потерпевшая сумела уехать и увезти ребёнка. Сейчас факт произошедшего проверяют полицейские.
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