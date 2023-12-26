Тонкая работа: Военные хирурги извлекли осколок из сонной артерии раненого бойца

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko
Военные хирурги группировки российских войск «Запад» провели уникальную микрохирургическую операцию, спасшую жизнь бойцу, который получил ранение на Купянском направлении. Они извлекли осколок из его сонной артерии.
Одним из тех, кто оперировал российского военного, был микрохирург Ислам Раджабов, сообщает телеграм-канал Минобороны России. Врач рассказал, что к ним в госпиталь был доставлен солдат с проникающим ранением шеи. Во время перевязки открылось обильное кровотечение, которое с трудом удалось остановить. Раненого экстренно доставили в операционную, где выяснилось, что у него повреждены внешняя сонная артерия и внутренняя сонная вена.
По словам доктора Раджабова, шея — это как минное поле. Там находится много тончайших капилляров и нервных окончаний. Чтобы не повредить их, во время операции использовалась точная оптика. Осколок был удалён, а раны купированы. Сейчас жизни бойца ничего не угрожает. Микрохирург назвал эту операцию «жизнеспасающей».
По словам врача, в мирное время такая операция считалась бы уникальной, но во время специальной военной операции хирургам приходится сталкиваться с самыми сложными и необычными ранениями. Они спасают жизни солдат, не задумываясь о том, насколько сложно и уникально то, что они делают.
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По словам доктора Раджабова, шея — это как минное поле. Там находится много тончайших капилляров и нервных окончаний. Чтобы не повредить их, во время операции использовалась точная оптика. Осколок был удалён, а раны купированы. Сейчас жизни бойца ничего не угрожает. Микрохирург назвал эту операцию «жизнеспасающей».
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Александр Бойцов