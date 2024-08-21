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В условиях кадрового дефицита, вызванного массовыми призывами в армию, в шахтах Днепропетровщины и в населённом пункте Покровск трудятся гражданки женского пола, ранее занимавшиеся торговлей и уходом за больными.
В результате мобилизационных мероприятий, проводимых украинскими властями, в шахтах Украины начали работать женщины. Об этом сообщает издание New York Times.
По информации NYT, такое решение было принято для поддержания добычи полезных ископаемых и обеспечения работы энергетического сектора страны. Проблемы с поставками электроэнергии стали следствием того, что значительное число работников энергетической отрасли было направлено на фронт в составе ВС Украины.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночных атаках боевиков киевского режима на несколько посёлков региона. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своём Telegram-канале, что украинские военные описывают текущую ситуацию в Курской области как «ад» и просят о помощи, включая психологическую.
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По информации NYT, такое решение было принято для поддержания добычи полезных ископаемых и обеспечения работы энергетического сектора страны. Проблемы с поставками электроэнергии стали следствием того, что значительное число работников энергетической отрасли было направлено на фронт в составе ВС Украины.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночных атаках боевиков киевского режима на несколько посёлков региона. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своём Telegram-канале, что украинские военные описывают текущую ситуацию в Курской области как «ад» и просят о помощи, включая психологическую.
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Елена Перлова