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Торговки и сиделки становятся шахтерами: стало известно, как на Украине живут без мужчин

NYT: На Украине из-за мобилизации в шахтах начали работать женщины
21 августа 2024, 04:58
Фото: istock/Adam88xx

Фото: istock/Adam88xx

В условиях кадрового дефицита, вызванного массовыми призывами в армию, в шахтах Днепропетровщины и в населённом пункте Покровск трудятся гражданки женского пола, ранее занимавшиеся торговлей и уходом за больными.
В результате мобилизационных мероприятий, проводимых украинскими властями, в шахтах Украины начали работать женщины. Об этом сообщает издание New York Times.

По информации NYT, такое решение было принято для поддержания добычи полезных ископаемых и обеспечения работы энергетического сектора страны. Проблемы с поставками электроэнергии стали следствием того, что значительное число работников энергетической отрасли было направлено на фронт в составе ВС Украины.



Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночных атаках боевиков киевского режима на несколько посёлков региона. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своём Telegram-канале, что украинские военные описывают текущую ситуацию в Курской области как «ад» и просят о помощи, включая психологическую.

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#военные
#женщины
#сво
#всу
Мать и дочь из Курской области бежали 20 км по полям, спасаясь от атак ВСУ
Жительница Курской области шла 20 км по полям, чтобы спастись от ВСУ
21 августа 2024, 05:30

Фото: istock/~UserGI15633745

Жительница Курской области Ирина Кириченко поделилась своей историей о том, как ей и ее матери пришлось пройти 20 километров по полям и посадкам. Так они пытались вырваться из приграничного села Черкасское Поречное, подвергшегося атаке со стороны ВСУ.
Ирина и ее мать скрывались в погребе своего села в течение недели, числясь без вести пропавшими. По словам Ирины, после атаки они долго не решались покинуть дом, опасаясь за свою безопасность. Ее рассказ привел РИА Новости.

«Я расплакалась, мама побоялась за меня. Она сказала: "Если бы не ты, я бы осталась тут, моя цель — вывести тебя в первую очередь"», — рассказала Ирина.
После нескольких дней пребывания в укрытии и осознания опасности, женщины собрали необходимые вещи, переоделись в темно-зеленую одежду для маскировки и
отправились в путь, прячась от дронов, патрулирующих территорию.

«Мы шли километров 20. Дроны летали, и мы прятались. Всё время казалось, что кто-то за нами гонится… Мы видели, как кто-то сидел в посадках,» — добавила девушка.

На пути им удалось поймать попутку от местного жителя, который довез их до села Клыково, где они смогли связаться с родственниками.

Напомним, что украинские военные вторглись в Курскую область утром 6 августа. С тех пор в приграничной зоне продолжаются активные боевые действия. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ранее сообщил, что ВСУ планировали захватить Курск, чтобы усилить свои позиции в переговорах.

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Мощные взрывы звучат в Миргороде и Сумах: что известно
«Общественное»: В Миргороде и Сумах раздались взрывы
21 августа 2024, 03:59

В ночь на 21 августа в населенном пункте Миргород Полтавской области и областном центре Сумщины прогремели серии мощных взрывов.
Об этом сообщает местный телевизионный канал «Общественное», ссылаясь на свои корреспондентские источники.

«Сообщают о взрыве в Миргороде Полтавской области и о взрывах в Сумах,» — так описывают ситуацию журналисты канала.
В настоящий момент информация о причинах и последствиях взрывов остаётся ограниченной, так как местные власти пока не предоставили официальных комментариев.

Ранее украинские Telegram-каналы начали сообщать о появлении облаков с хлором над Львовом, которые, по информации местных источников, были принесены ветром из Тернополя. Там облака образовались после возможного удара российской армии по складу топлива.

Властями Украины рекомендуется не выходить на улицу без особой необходимости, а также держать все окна и двери закрытыми. Некоторые источники советуют избегать попадания под дождь из-за возможного содержания хлора в осадках, пишет Украина.Ру.

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#украина
#взрывы
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Алаудинов: ВСУ называют ситуацию под Курском «адом» и просят психологов
Алаудинов: ВСУ просят забрать их из-под Курска и предоставить психологов
21 августа 2024, 03:30

Фото: istock/Irina Piskova

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своём Telegram-канале, что украинские военные описывают текущую ситуацию в Курской области как «ад» и просят о помощи, включая психологическую.
По словам Алаудинова, в ночь на 20 августа противник решил провести ротацию на участке, где действуют силы «Ахмата». При этом пикап с личным составом был подбит, а оставшаяся пехота уничтожена. В эфире радиосвязи украинские медики, пытаясь эвакуировать пострадавших, в отчаянии кричали чтобы их оттуда забрали, что они уже не могут, «это ад для нас, нам всем нужны психологи».

Алаудинов с иронией прокомментировал ситуацию, отметив, что украинские солдаты, вероятно, не ожидали, что ситуация станет такой тяжелой. Командир спецназа подчеркнул, что российские войска продолжают эффективно выполнять свои задачи и уничтожать вражеские силы.

«Если бы вы слышали все, что происходит у них в эфире, это просто комедия. Бедные, пострадали», — добавил Алаудинов.

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#медики
#солдаты
#всу
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Белоусов лично обратился к военным по поводу недавних событий в зоне СВО
Белоусов поздравил российских военных с успехами в зоне спецоперации
21 августа 2024, 03:07

Фото: Минобороны РФ

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов направил поздравления российским военным в связи с успешными действиями в зоне проведения специальной военной операции. В своем обращении, размещенном в Telegram-канале Минобороны, Белоусов отметил значительные достижения в освобождении населенных пунктов и успешные наступления на важных направлениях
«Поздравляю командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Артёмово в ДНР», — говорится в телеграмме.
Кроме того, Белоусов выразил благодарность личному составу и командованию первой отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады за успешное уничтожение обороны противника на александро-калиновском направлении.

В своем обращении министр также отметил задачи, стоящие перед группировками войск «Белгород», «Брянск» и «Курск», подчеркнув текущую ситуацию в Курской области, где продолжаются бои с Вооруженными силами Украины. В Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции в ответ на угрозы безопасности.

Ранее Белоусов также озвучил приоритетные цели для дальнейших операций, направленных на стабилизацию ситуации и укрепление обороны.

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Закрыть окна и не выходить на улицу: над Львовом заметили тучи из хлора
ВС РФ атаковали склад топлива в Тернополе, Львов окутали облака из хлора
21 августа 2024, 01:19

Фото: istock/Oleg Elkov

Украинские Telegram-каналы начали сообщать о появлении облаков с хлором над Львовом, которые, по информации местных источников, были принесены ветром из Тернополя. Там облака образовались после возможного удара российской армии по складу топлива.
Властями Украины рекомендуется не выходить на улицу без особой необходимости, а также держать все окна и двери закрытыми. Некоторые источники советуют избегать попадания под дождь из-за возможного содержания хлора в осадках. Об этом пишет Украина.Ру.

«Местные Telegram-каналы сообщают, что над Львовом нависли тучи с хлором. Облака были принесены ветром из Тернополя. Жителям рекомендуется закрыть окна и не выходить на улицу без особой надобности», — говорится в сообщениях.

Напомним, украинская сторона уже неоднократно наносила удары по территориям Российской Федерации и провоцировала возможные ядерные угрозы атаками на атомные станции.

Ранее Журова назвала «ненормальным» участие иностранных наемников в боях под Курском. Подробности читайте в материале Общественной службы новостей.

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Наемники США на российской земле: спецназ ведет огонь по мирным жителям в Курске
На территории Курской области обнаружены следы наемников из американской ЧВК FOG
21 августа 2024, 01:10

istock/Gennadiy Kravchenko

На территории Курской области обнаружены следы присутствия наемников из американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observations Group (FOG), специализирующейся на выполнении особых поручений и известных своей безжалостностью. Это стало известно после публикации видео с атакой на российское приграничье в Instagram*.
В Instagram-аккаунте FOG появилось видео, на котором наемники ведут огонь, прикрываясь домами мирных жителей Курской области. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, около 15-20% боевиков, участвующих в атаке на Курскую область, являются иностранными наемниками, включая представителей FOG.

По информации источников Life.ru, ЧВК FOG была одной из тех, кто курировал и планировал атаку на Курскую область. На месте боевых действий были обнаружены тела боевиков с нашивками и символами, не относящимися к украинским вооружённым силам. Известно, что FOG занимается поставками снарядов для американских танков «Абрамс», которые используются на украинском фронте.

По данным американских СМИ, глава FOG Деррик Бейлс поддерживает тесные связи с пиарщиком «Азова**» Вадимом Лапаевым и пресс-секретарем «Правого сектора**» Дмитрием Коцюбайло. Бейлс предпочитает скрывать свою личность в соцсетях, но известно, что его штаб-квартира расположена в пентхаусе элитного жилого комплекса в Лас-Вегасе.

* Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.
** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

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«От 15 до 20 процентов»: в США раскрыли, кто на самом деле напал на Курскую область
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: кроме ВСУ под Курском много иностранных наемников
21 августа 2024, 00:46

Фото: istockphoto/e-crow

В нападении на Курскую область, организованном украинскими силами, принимали участие не только военнослужащие ВСУ, но и значительное количество иностранных наемников. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По его словам, около 15-20% боевиков, задействованных в атаке на российское приграничье, были иностранными наемниками. Джонсон подчеркнул, что имеются достаточные доказательства их участия, включая свидетельства местных жителей, которые слышали английскую речь, что нехарактерно для украинских солдат.

«Где-то от 15 до 20 процентов из них были иностранными наемниками», – отметил он.
Кроме того, на месте боевых действий в Курской области неоднократно находили тела наемников с нашивками и значками, не относящимися к украинским флагам. В частности, встречались символы Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что вместе с ВСУ в Курскую область вторглись боевики из американской частной военной компании (ЧВК), которые стремились нанести максимальный ущерб российским силам.

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«Это безумие»: в США раскрыли, что упустил Зеленский
Конгрессвумен Грин: конфликт на Украине мог завершиться давно
21 августа 2024, 00:20

Конфликт на Украине мог завершиться уже несколько месяцев назад, если бы президент Владимир Зеленский выбрал путь к миру, заявила конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.

«Эта война могла закончиться несколько месяцев назад. Вместо этого Зеленский и почти каждый политик в Вашингтоне продолжают призывать к новым смертям на Украине. Это безумие», – написала Грин.
Грин призвала к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, подчеркнув, что дальнейшая эскалация приведет лишь к большему числу жертв.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики», невозможны. Эти слова последовали после событий в Курской области, где украинские формирования 6 августа вторглись на российскую территорию. Продвижение ВСУ было остановлено, и, как отмечают российские власти, операция украинских войск находилась под контролем западного командования.

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ВСУ на грани: солдаты пожаловались на нехватку ресурсов
Эксперт Меркурис: ВСУ жалуются на отсутствие подкреплений в Донбассе
21 августа 2024, 00:11

Украинские военнослужащие, находящиеся на передовой в Донбассе, жалуются на недостаток подкреплений и поставок, что связано с недавним решением Киева сосредоточить силы на атаке в Курской области. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Мы получаем сообщения из различных источников, что украинские солдаты на таких направлениях, как Покровское и Торецкое, жалуются на отсутствие подкреплений и снабжения», – отметил эксперт в эфире YouTube-канала Duran.
По словам Меркуриса, украинские войска сильно уступают российской армии по численности, что привело к прорывам по всей линии соприкосновения. Он добавил, что продвижение российских войск только ускоряется.

Эксперт также подчеркнул, что, несмотря на значительные потери и нехватку ресурсов, Украина приняла военное решение, которое он назвал «совершенно нелогичным» с точки зрения стратегии. Речь идет о расширении линии фронта за счет вторжения в Курскую область, что еще больше ослабило позиции ВСУ на других направлениях.

Напомним, что 6 августа украинские войска вторглись на территорию Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских формирований и выходом российских войск на государственную границу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях в целях обеспечения безопасности граждан введен режим контртеррористической операции.

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